Video geht auf Tiktok viral: Mieter zahlt seit drei Jahren keinen Strom – „aus Versehen“

1 Wer im Umzugsstress vergisst, einen Vertrag mit einem Stromanbieter abzuschließen, rutscht automatisch in die Grundversorgung. Foto: Herrmann Agenturfotografie/IMAGO

Ein Mieter in München zahlt seit drei Jahren keinen Cent für Strom – weil er glaubt, die Kosten seien in der Warmmiete enthalten. Was ihm jetzt droht.









Link kopiert



Als wäre die Wohnungssuche nicht schon anstrengend genug, kommt der eigentliche Stress meist erst nach dem Umzug. Eine lange To-do-Liste will abgearbeitet werden: Wohnsitz ummelden, Rundfunkbeitrag anmelden, Telefon- und Internetverträge abschließen, dem Arbeitgeber und Behörden die neue Anschrift mitteilen. Schließlich muss noch der Strom bei einem Energieversorger angemeldet werden. Denn diese Kosten sind üblicherweise in der Miete nicht enthalten. Doch genau das hat sich offenbar nicht überall rumgesprochen – wie der Fall eines Mieters in München zeigt, der nach eigenen Worten „aus Versehen“ und „unwissentlich“ seit drei Jahren keinen Cent für Strom bezahlt hat – und dies auch nicht weiter hinterfragte.