Die Zukunft von Tiktok in den USA hing monatelang in der Schwebe. Jetzt wurde Medienberichten zufolge die Übergabe des US-Geschäfts an neue Besitzer besiegelt.
Washington - Ein Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok ist Medienberichten zufolge nach monatelangem Tauziehen unterzeichnet worden. Tiktok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben unter anderem die Website "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören demnach - wie bereits bekannt war - der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.