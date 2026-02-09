Vibraphon-Konzert in Freudenstadt: Aus den Tagebüchern der Jazz-Größen

Fantasievolle Klangbilder aus dem Vibraphon machen als Alternative zu den Narrenschellen Lust auf mehr „Waldlust“-Kultur.
Eine stimmungsvolle Alternative zu den lauten Narrenschellen am Wochenende bot „Waldlust auf Kunst“ mit einem gehaltvollen Vibraphon-Konzert im Ballsaal des Kulturdenkmals Waldlust. Dort freuten sich Künstler wie der veranstaltende Denkmalfreunde-Verein über überraschend starken Besuch, der die Plätze an Tischen und auf Stuhlreihen zahlreich besetzte, um den Hauch einer Atmosphäre aus vergangenen Zeiten zu genießen.