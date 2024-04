„Vibrancy at Klosterruine“

1 Die frühgotische Klosterruine Allerheiligen dient als Location für ein Elektromusik-Event. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/453169

In der Klosterruine Allerheiligen in Oppenau findet im Mai ein besonderes Event statt: das „Vibrancy Open Air “. Bei dem eintägigen Elektromusik-Festival legen vier DJs auf.









Link kopiert



Liebhaber elektronischer Musik dürfen sich auf den 25. Mai freuen: Das „Vibrancy at Klosterruine“-Open Air geht zum zweiten Mal an den Start. „Vergiss die Realität, tauche ein in die unberührte Natur, erlebe die 900 Jahre alten Ruinen eines ehemaligen Klosters und beginne zu träumen“, wirbt der Veranstalter auf seiner Website.