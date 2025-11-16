VHS-Vortrag in Grenzach: Der Dinkelberg als „unbekannter Riese vor der Haustür“

Wer macht sich im Alltag schon Gedanken über die Besonderheiten des Dinkelbergs? Ein informativer Vortrag dürfte da als Augenöffner gewirkt haben.
Der Referent,, Vorsitzender des Lörracher Museumsvereins und langjähriger Leiter des Dreiländermuseum, ging zunächst der Frage nach, ob es sich beim Dinkelberg um ein Gebirge handelt. Äußerlich gesehen ja, weil er sich deutlich aus der Umgebung hervorhebt. Dennoch bleibt diese Zuordnung strittig, denn selbst am steilen Südhang sind es nur etwa 240 Meter Höhenunterschied zwischen Tal und Gipfeln, vom Wiesental her betrachtet ist der Unterschied noch geringer.