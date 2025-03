Wegen ihres Engagements für lebenslanges Lernen hat die Volkshochschule (VHS) Sulz Margot Weik für ihre außergewöhnliche Dozententätigkeit geehrt.

Weik war seit 1995 ununterbrochen als Kursleiterin bei der VHS Sulz tätig und begeisterte ihre Kursteilnehmer mit ihrem unvergleichlichen Enthusiasmus und ihrer Fähigkeit, komplexe Themen allgemeinverständlich zu vermitteln.

Starke Bindung zu Schülern

Diese bemerkenswerte Leistung wurde von der VHS Sulz mit einer feierlichen Ehrung gewürdigt. Besonders hervorzuheben dabei ist die Tatsache, dass sich in ihren Kursen auch heute noch Teilnehmer finden, die bereits 1995, in ihrem ersten Lehrjahr, von ihr unterrichtet wurden.

Dies unterstreicht nicht nur die Qualität ihrer Arbeit, sondern auch die tiefe Bindung, die sie über die Jahre mit ihren Schülern aufgebaut hat.

Frische und Motivation

Sie sei wahrlich eine Dozentin „mit Leib und Seele“, stellte Sven Grabowski, Leiter der VHS, fest. „Margot Weik ist in all den Jahren zur unverzichtbaren Säule unserer Volkshochschule geworden. Ihre Begeisterung für die Bewegung und ihre Fähigkeit, Menschen aller Altersgruppen für die Gymnastik zu begeistern, sind Vorbild und Inspiration für uns alle. Wir sind zutiefst dankbar für ihr Engagement und fühlen uns geehrt, sie in unseren Reihen zu haben“, erklärte er während der Ehrung.

Und das mit einer Motivation, die keine Alter kennt. Trotz – oder gerade wegen – der langen Zeit, in der Weik bereits als Dozentin tätig ist, strahle sie eine Frische und Motivation aus, die Jung und Alt anstecke.

Ihre Arbeit sei ein lebendiges Beispiel dafür, dass das Streben nach Wissen und die Freude am Lehren keine Altersgrenzen kenne. Die VHS Sulz freut sich darauf, Margot Weik auch in Zukunft an ihrer Seite zu wissen und mit ihr gemeinsam das Konzept des lebenslangen Lernens weiter zu verfolgen.