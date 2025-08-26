VHS Rottweil bietet 18 Sprachen an: Deshalb können Sprachapps echte Lehrer nicht ersetzen

Die VHS in Rottweil bietet von Hebräisch über Kroatisch bis Japanisch zig Sprachen an. Ist Rottweil denn so sprachenaffin? Leiterin Anja Rudolf erklärt, was die Kurse besonders macht.
Zdravo, Buna ziua und Kon’nichiwa – wer in den Sommerferien in Kroatien, Rumänien oder weiter weg in Japan war, hat bestimmt vor dem Urlaub das Wort „Hallo“ in der jeweiligen Sprache gegoogelt. Im besten Fall fängt man schon Monate vorher an, die Sprache zu lernen. Es fühlt sich nämlich schon sehr cool an, beispielsweise den Busfahrer nach dem Preis für ein Busticket fragen zu können und dann sogar die Antwort zu verstehen, oder nicht?