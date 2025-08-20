VHS-Programm steht online: Ein Paradies für neugierige Hechinger

Nobelpreisträger hören, Englisch auffrischen, beim Yoga entspannen, mit dem Kleinkind musizieren– das neue VHS-Programm ist eine Wundertüte an Möglichkeiten.
Als gedrucktes Heft wird das Herbst-Winter-Programm in der letzten Augustwoche an die Hechinger Haushalte verteilt, aber im Internet ist es bereits veröffentlicht. Wer da unter VHS Hechingen herumklickt, sollte etwas Zeit mitbringen. Es ist ziemlich viel dabei, was recht spannend klingt. Immerhin sind hier 340 Angebote aufgelistet, darunter viele Kurse, Exkursionen und Vorträge. Manches wird online angeboten, die überwiegende Zahl der Angebote findet aber direkt in Hechingen statt.