VHS-Programm steht online: Ein Paradies für neugierige Hechinger

Nobelpreisträger hören, Englisch auffrischen, beim Yoga entspannen, mit dem Kleinkind musizieren– das neue VHS-Programm ist eine Wundertüte an Möglichkeiten.

Als gedrucktes Heft wird das Herbst-Winter-Programm in der letzten Augustwoche an die Hechinger Haushalte verteilt, aber im Internet ist es bereits veröffentlicht. Wer da unter VHS Hechingen herumklickt, sollte etwas Zeit mitbringen. Es ist ziemlich viel dabei, was recht spannend klingt. Immerhin sind hier 340 Angebote aufgelistet, darunter viele Kurse, Exkursionen und Vorträge. Manches wird online angeboten, die überwiegende Zahl der Angebote findet aber direkt in Hechingen statt.

Beim groben Durchklicken fallen zunächst die vielen Standards auf, die viele mit der VHS verbinden. Dazu zählen die vielen sportlichen Angebote auf. Yoga, Zumba, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Wassergymnastik und sogar Entspannungskurse für Kinder. Ebenso klassisch VHS sind die Sprachkurse: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Neuhebräisch sind im Angebot, aufgefächert in verschiedene Vorkenntnis-Stufen.

Schon etwas ungewohnter klingen die vielen Kurse, die der beruflichen Weiterbildung dienen. Kompetenzen für Führungskräfte erwerben, Zeitmanagement lernen, Überzeugungskraft trainieren und auch Schlagfertigkeit, aber auch technische Fähigkeiten wie Buchführung und Controlling stehen auf dem Programm. Und das Zehnfingersystem auf der Tastatur zu beherrschen, kann für alle, die häufig was schreiben müssen, Arbeitsabläufe gehörig vereinfachen.

Aber es geht nicht nur um das lernen bei der VHS, sondern auch um die generelle Bildung im weitesten Sinn. So wird die Hechinger VHS am 26. Februar im Foyer des Landesmuseums eine Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten organisieren.

Auch spannend: über die VHS kann man am Montag, 15. September, von 19.30 Uhr an einem Gespräch zum Thema „Ökonomie für eine gerechte Gesellschaft“ lauschen, das der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz mit Simon Strauss (FAZ) führt.

Als Präsenzgruppe wird sich ein VHS- Buchclub am Dienstag, 16. September, um 18 Uhr treffen (kostenloses Angebot), und dem Gärtnern in der Oberstadt widmet sich eine Gruppe am Freitag, 20. September, von 15 bis 16.30 Uhr auf einem kleinen Grundstück am Feilbachtal (Kursgebühr 15 Euro).

Und das ist nur eine kleine Auswahl der vielen Möglichkeiten. Ausführlich geschildert werden sie aktuell im Internet unter der Adresse: vhs-hechingen.de