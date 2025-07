VHS-Programm Lörrach & Steinen: Vom Twen bis zum Senior: Gesundheit wird immer wichtiger

Niedrigschwellige Offerten auf hohem Niveau: Das will die VHS mit ihrem Herbst/Winter-Programm bieten, das seit Montag vorliegt und am Dienstagnachmittag im Alten Rathaus vorgestellt wurde. Der Facettenreichtum ist groß: „Politik, Gesellschaft, Umwelt“, „Kultur und Gestalten“, „Gesundheit“ sowie „Sprachen“ bilden die Säulen des Programms. Neben Lörrach und Steinen wird auch ein kleines Angebot zu den Ortsteilen der Lerchenstadt aufgeführt.

Demokratiebildung sei wichtiger als je zuvor

Demokratiebildung und die Beschäftigung mit politischen Themen seien heute wichtiger als je zuvor, sagt VHS-Leiter Tom Leischner. Mit „Wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“ beteiligt sich die hiesige Einrichtung an einem Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Volkshochschulen in Deutschland. Kooperationspartner ist unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft. „Wissen live“ wird gestreamt und wartet mit Beiträgen von renommierten Persönlichkeiten wie etwa dem Nobelpreisträger Joseph Stiglitz auf. Zahlreiche weitere Vorträge und Seminare, etwa zu Politik, Ökonomie, Recht, Finanzen, Umwelt- und Verbraucherfragen sind im Programm gelistet. Wie immer, war die Exkursionen auch in diesem Semester schon am ersten Tag ausgebucht. Die Nachfrage ist so groß, dass sich VHS-Routiniers schon in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung des Programms die begehrten Plätze sichern.

Gesundheitsthemen stark nachgefragt

Die Bedeutung von Gesundheitsthemen wächst seit Jahren. Harald Erbacher, Bereichsleiter Gesundheitsbildung bei der Volkshochschule, skizzierte dessen Relevanz anhand von zwei Zahlen: Von über 1000 Anmeldungen am ersten Tag wurden 684 im Segment „Gesundheit“ getätigt. Vorträge und Workshops befassen sich etwa mit Long Covid und Resilienz. Mit Klassikern wie Pilates, Yoga, Gymnastik, Aqua-Fitness, aber auch Ernährung und Kochen sowie Kursen zu Achtsamkeit und Entspannung bediene die VHS die ungebrochene Nachfrage der Bürger, so Erbacher. Neu mit dabei ist unter anderem „Slow Jogging“ – eine Methode aus Japan für Menschen, die sich moderat bewegen wollen.

Kultur & Gestalten für Klein und Groß

In „Kultur & Gestalten“ arbeitet die Volkshochschule mit der Kaltenbach-Stiftung zusammen. Die Angebote der VHS – etwa zu Kunstgeschichte, Literatur, Hörspielen, Malen, Fotografie und Theater – werden ergänzt durch zahlreiche Kurse der Stiftung. Darunter vielfältige Offerten für Kinder und Jugendliche (Textiles Gestalten und Werken mit Ton, Holz, Metall oder Filz). „Das Angebot für Erwachsene umfasst bewährte Formate sowie zahlreiche Neuheiten in den Bereichen Malerei, Töpfern, Bildhauerei, Holz-, Schmuck- und Textilgestaltung sowie Arbeiten mit Metall und Naturmaterialien. Insgesamt 105 Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene laden dazu ein, kreative Techniken zu erlernen, handwerkliches Können zu vertiefen und Neues auszuprobieren“, sagt Rike von der Heide, Leiterin des Fachbereichs „Kultur und Gestalten“ bei der Dieter-Kaltenbach-Stiftung. Das Kursangebot ist online unter www.kaltenbach-stiftung.de abrufbar.

Von Chinesisch bis Norwegisch

Ergänzt wird das Programm durch die klassischen Sprachkurse: Hier reicht die Angebotspalette von Englisch, Französisch und Spanisch über Chinesisch, Türkisch und Koreanisch bis hin zu Norwegisch. Neu mit aufgenommen wurde Portugiesisch.

