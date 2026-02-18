VHS-Programm im Teinachtal: Von Schauspieltraining bis Fotografie

Für Neubulach, Neuweiler und Bad Teinach gibt es im neuen Volkshochschul-Semester ein abwechslungsreiches Programm.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Semester setzt Patrick Hehl ab 2. März seinen Kurs zur Deutschen Kurrentschrift (Sütterlin) fort. Dabei üben Teilnehmer das Schreiben der Deutschen Kurrentschrift, um alte Briefe und Dokumente lesen zu können. Ebenfalls am 2. März beginnt in Kooperation mit dem Regionentheater aus dem schwarzen Wald das neue Format After Work Acting — Offener Spielclub für Erwachsene unter der Leitung von Andreas Jendrusch. Der Spielclub lädt zum wöchentlichen Schauspieltraining und zur szenischen Arbeit ein.