VHS-Programm im Teinachtal: Von Schauspieltraining bis Fotografie

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Semester setzt Patrick Hehl ab 2. März seinen Kurs zur Deutschen Kurrentschrift (Sütterlin) fort. Dabei üben Teilnehmer das Schreiben der Deutschen Kurrentschrift, um alte Briefe und Dokumente lesen zu können. Ebenfalls am 2. März beginnt in Kooperation mit dem Regionentheater aus dem schwarzen Wald das neue Format After Work Acting — Offener Spielclub für Erwachsene unter der Leitung von Andreas Jendrusch. Der Spielclub lädt zum wöchentlichen Schauspieltraining und zur szenischen Arbeit ein.

Ungewöhnliche europäische Gestalten Am 11. April findet ein Outdoor-Fotoworkshop mit Fotograf Günter Klink statt. „Entdecken Sie das Frühjahr an einem Bachlauf mit SLR- und Systemkameras“, heißt es dazu von der Volkshochschule. Und am 12. Mai kommt der Tübinger Professor Jürgen Wertheimer in das Rathaus Neubulach, um aus seinem neuen Buch „Gegen den Strom: Europas fantastische Heroes“ zu lesen, eine literarisch-historische Auseinandersetzung mit ungewöhnlichen europäischen Gestalten und ihrem Widerstand gegen Konventionen.

In Zavelstein beginnt am 3. März ein zehnteiliger Englisch-Auffrischungskurs mit Dozentin Ingrid Eitel-Greenwood, und in Neubulach findet ein Deutsch-Abendkurs A1.2 statt mit Tetiana Svistielnikova (30 Unterrichtseinheiten vom 23. Februar bis 27. April). Ein Kurs am 7. März mit dem IT-Experten Jean Sebastian Neeb vermittelt praxisnahes Wissen über Desinformation und Fehlinformation. Der Dozent erklärt in seinem Vortrag „Wahr oder manipuliert – Fake News im KI-Zeitalter erkennen und verstehen“ in Zavelstein zentrale Begriffe und zeigt, wie moderne KI-Technologien wie Deepfakes und Filterblasen deren Verbreitung beeinflussen.

Blindes Tastaturschreiben

Wer das blinde Tastaturschreiben erlernen will, ist im Kurs mit der Dozentin Marianne Bauermann-Mast Tastaturschreiben für Erwachsene und Schüler ab zwölf Jahren richtig. Mit der audio-visuellen Lehrmethode zeigt sie, wie das blinde Zehnfingerschreiben schnell und nachhaltig erlernt werden kann. Der Kurs findet am 14. und 21. März in der Waldschule Neuweiler statt.

Im Kochkurs „Asiatische Dumplings und Gemüse“ lernen die Teilnehmer die kleinen kunstvoll geformten Teigtaschen kennen, die nicht nur gut schmecken, sondern auch in der Zubereitung richtig Freude machen. Der Kochkurs findet am 14. März in der Küche der Waldschule Neuweiler mit Dozentin Buh-Yu Großmann-Wang statt.

Vortrag über Borreliose

Heilpraktikerin Jennifer Schwämmle beleuchtet am 13. Juli in Neubulach bei einem Vortrag über Borreliose, die durch Zecken übertragene Erkrankung, welche einen langen Leidensweg verursachen kann. Sie widmet sich der breitgefächerten Symptomatik und den naturheilkundlichen Ansätzen.

Am 30. März gibt es wieder die Möglichkeit für Kinder ab acht Jahren, den Nähmaschinen-Führerschein zu absolvieren. Die Jungen und Mädchen nähen ein dekoratives Patchwork-Kissen unter der Anleitung von Dozentin Elvira Rösch in der Waldschule Neuweiler.