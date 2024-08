In sechs Kursabenden wurden von den Grundlagen bis zu komplexen Sachverhalten sämtliche Themen rund um das Klima und dessen Schutz erlernt.

In einer sechsteiligen Kursreihe wurden bei der Volkshochschule Oberndorf in den vergangenen Monaten, fünf Klimabotschafter ausgebildet.

Bürgermeister Matthias Winter überreichte den Teilnehmern am letzten Kurstag feierlich die Urkunden, mit denen Sie nun als Multiplikatoren, also Verbreiter des Klimaschutzes, mit einem breiten Fachwissen in ihrem Umfeld Klimaschutzmaßnahmen anstoßen, oder zum Klimaschützen anregen können.

Ausgebildet von Experten

Dazu wurden in den sechs Kursabenden von den Grundlagen bis zu komplexen Sachverhalten sämtliche Themen rund um das Klima und dessen Schutz erlernt. Die Teilnehmenden konnten von Experten erfahren wie der Treibhausgaseffekt funktioniert, welche Auswirkungen unsere Ernährung auf das Klima hat und welche Lösungsansätze es in der Landwirtschaft gibt, oder welche Wechselwirkungen es zwischen Meeresströmungen, dem Salzgehalt des Wassers und dem Abschmelzen der Gletscher gibt.

Dimitri Vedel, ursprünglich von der Bodenseestiftung, nun bei der Plattform Erneuerbare Energie beschäftigt, leitete den Kurs als Klimaexperte.

Der Kurs „klimafit“ wurde vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen und Mensch – kurz: REKLIM – entwickelt und Ende vergangen Jahres mit der „Nationalen Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet. Unterstützt wurde der Kurs von der Kreissparkasse Rottweil.