VHS Nagold: Der Schwerpunkt im neuen Programm liegt auf der Vielfalt

Das neue VHS-Programm ist online freigeschaltet und erscheint in Kürze auch gedruckt. „Zusammen in Vielfalt“ wurde zum Semesterschwerpunkt gewählt. Ein Motto, mit dem sich gerade eine Volkshochschule besonders gut auskennt.

In diesen Tagen erscheint das neue Programm der Volkshochschule (VHS). Der Semesterschwerpunkt lautet für Frühjahr und Sommer „Zusammen in Vielfalt“. „Als Volkshochschule leben wir Vielfalt jeden Tag: Unter unserem Dach lernen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen miteinander und voneinander“, sagt VHS-Leiter Mario Gotterbarm.

Angesichts einer zunehmenden Radikalisierung, aber auch mit Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen sowie das 80-jährige Jubiläum des Endes des Nationalsozialismus habe man sich für dieses Thema entschieden.

Ein zentraler Aspekt des Semesterschwerpunkts ist die Auseinandersetzung mit der Demokratie. „Als Staatsform, die die Anerkennung und Entfaltung individueller – kultureller und politischer – Identitäten ermöglicht, bildet die liberale Demokratie die rechtliche Grundlage für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben“, ist Gotterbarm überzeugt.

Autor Kurt Oesterle beleuchtet Thomas Mann

So findet unmittelbar vor und nach der Bundestagswahl ein Tagesseminar (22. Februar) und ein Abendvortrag (25. Februar) mit dem Autor Kurt Oesterle statt, der Thomas Manns verschlungenen Weg zur Demokratie und sein Verständnis der Staatsform beleuchtet. Thomas Mann war zunächst ein Vertreter obrigkeitsstaatlichen Denkens – ab etwa Mitte der 1920er-Jahre dann ihr gewichtigster Fürsprecher unter den deutschen Schriftstellern. Beide Veranstaltungen werden in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung angeboten.

Das VHS-Kolleg mit dem Historiker Matthias Hofmann beschäftigt sich an vier Montagvormittagen ab dem 10. März mit den ersten Nachkriegsjahren: „Auferstanden aus Ruinen – Deutschland 1945 bis 1949“, lautet der Titel. In Kooperation mit dem Seniorenzentrum Martha-Maria lädt die VHS zudem für den 27. März zu einem Vortrag mit Hofmann ein, der der Frage nachgeht, inwiefern Parallelen zwischen der Weimarer Republik und der heutigen politischen Gegenwart bestehen. Und Jürgen Wertheimer wird am 10. April seine Vision eines zukünftigen Europas vorstellen. Europa, so eine seiner Thesen, sei von Beginn und im Kern „ein einziges Überschreiten von Grenzen“, die europäische Kultur „ein Schwamm, der alles aufsaugen und verwandeln kann“.

Sprach- und Integrationskurse

Das Angebot an Integrations- und Berufssprachkursen für Migrantinnen und Migranten ist weiterhin breit aufgestellt im Präsenz- und Onlineformat. Beratung für die Deutschkurse findet in offenen Sprechstunden statt, montags von 14 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Ein besonderes Highlight ist das „Café International“: Am 28. Februar stellen von 17.30 bis 19.30 Uhr Teilnehmende der Deutschkurse ihre Herkunftsländer vor. Im Anschluss besteht in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zum interkulturellen Austausch. Organisiert und begleitet wird der Abend von den Dozentinnen Jutta Weber, Sabine Groß, Bozena Jakob und Traude Schmelzer. Darüber hinaus bietet der Sprachenbereich inzwischen eine breitere Palette an Fremdsprachen – so können Interessierte nun auch Arabisch, Chinesisch oder Hebräisch lernen.

Welche Vielfalt im Schwäbischen steckt, welche Lehnwörter von den Schwaben „eingeschwäbelt“ wurden, zeigt Traude Schmelzer am 27. März bei ihrem Blick in die Geschichte des Zusammenwachsens von Sprachen und Kulturen im Ländle.

30 Jahre Freundschaft zweier Fotoclubs

Passend zum Semesterschwerpunkt wird eine besondere Ausstellung in den Räumlichkeiten der Volkshochschule zu sehen sein, die ein Ausdruck gelebter Vielfalt ist: Der Fotoclub Nagold und der Fotoclub Jesenice feiern „30 Jahre Fotofreundschaft“ – und zeigen aus diesem Anlass im VHS-Gebäude eine Auswahl ihrer gelungensten Werke, ab 12. April zunächst der Fotoclub Nagold, ab 12. Juli dann der Fotoclub Jesenice.

Kurse zur Vielfalt in Kunst und Kulinarik runden den Schwerpunkt ab. „Mit unseren etablierten und bewährten Angeboten sind es insgesamt wieder rund 600 Kurse, die wir im Programm haben“, so Gotterbarm.

Online-Freischaltung des neuen Programms

Die Freischaltung

des neuen Programms auf der Homepage erfolgte bereits. Online-Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Anmeldungen sind möglich



über die Homepage

www.vhson.de

persönlich in der Geschäftsstelle

(Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr sowie Montag, 14 bis 16.30 Uhr)

telefonisch unter

07452/9315-0 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr sowie Montag, 14 bis 16.30 Uhr)