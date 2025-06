VHS Nagold bietet Lehrgang: Die Rückkehr in den Beruf erleichtern

1 Die Abschlussklasse 2024 des Lehrgangs “Kaufmännische Sachbearbeitung” – fast alle Teilnehmerinnen fanden erfolgreich zurück ins Berufsleben. (Archivfoto) Foto: VHS Mit einem modernen Lehrgang will die VHS Oberes Nagoldtal Menschen den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern.







Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal lädt am Freitag, 11. Juli, um 10 Uhr zur kostenlosen Infoveranstaltung über den modernisierten Lehrgang „Kaufmännische Sachbearbeitung“ ein. Der zehnmonatige Kurs startet am 19. September 2025 und richtet sich an Personen mit kaufmännischer Ausbildung oder Berufserfahrung, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Der Unterricht findet montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr in Räumen der Volkshochschule in Nagold statt.