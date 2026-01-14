VHS-Kurse in Haiterbach: Orts-Anekdoten und jede Menge Fitness-Angebote

Das Programm der Volkshochschule Haiterbach startet im neuen Jahr vor allem wieder mit einem Schwerpunkt an Gesundheitsangeboten. Es wird aber auch gekocht und Wissen vermittelt.
Ein Teil der vor allem auf körperliche Fitness- und Wohlbefinden ausgelegten Kurse ist schon ausgebucht. Bei anderen gibt es noch Plätze. So etwa bei „Rücken aktiv – Bewegen statt schonen“, der ab 19. Januar in der Beihinger Halle startet und über neun Abende (17.30 bis 18.30 Uhr) geht. Ein zweiter Kurs startet am Montag 20. April.