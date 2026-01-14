VHS-Kurse in Haiterbach: Orts-Anekdoten und jede Menge Fitness-Angebote

Das Programm der Volkshochschule Haiterbach startet im neuen Jahr vor allem wieder mit einem Schwerpunkt an Gesundheitsangeboten. Es wird aber auch gekocht und Wissen vermittelt.

Ein Teil der vor allem auf körperliche Fitness- und Wohlbefinden ausgelegten Kurse ist schon ausgebucht. Bei anderen gibt es noch Plätze. So etwa bei „Rücken aktiv – Bewegen statt schonen“, der ab 19. Januar in der Beihinger Halle startet und über neun Abende (17.30 bis 18.30 Uhr) geht. Ein zweiter Kurs startet am Montag 20. April.

Einmalig findet das Angebot „Fit und gesund durch die Wechseljahre“ mit dem Mediziner Wolfgang Henne am Donnerstag, 29. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr im Bürgersaal der Zehntscheuer Haiterbach statt.

Der Workshop „TaiChi – Entspannung in Bewegung“ findet am Samstag 7. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der Festhalle Beihingen statt.

„Fit und Gesund – Gymnastik für alle“ heißt es an zehn Terminen ab Donnerstag, 26. Februar, jeweils von 9 bis 10 Uhr in der Kuckuckshalle Haiterbach. Ein zweiter Kurs startet am Donnerstag. 11. Juni.

Der wiederkehrende Kurs „Yoga für Anfänger“ erfährt an zwölf Terminen ab Donnerstag, 12. März, von 18 bis 19.15 Uhr eine Neuauflage im Bürgersaal der Zehntscheuer Haiterbach

Mit Qigong Kraft aus der Mitte

Der Workshop „Qigong – Kraft aus der Mitte schöpfen“ findet am Samstag, 18. April, von 9 bis 12 Uhr in der Festhalle Beihingen statt.

Bei „Übergewicht und Adipositas: Ursachen, Folgen und Therapie“ widmet sich der Arzt Erik Wizemann aus Herrenberg den Ursachen des leidigen Themas Übergewicht und beleuchtet auch die damit verbundenen Folgeerkrankungen. Die Veranstaltung am Dienstag, 19. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im Bürgersaal der Zehntscheuer Haiterbach ist kostenfrei und ermöglicht es auch, Fragen zu stellen.

„Digitale Begleitung“ ist die Sprechstunde des Mehrgenerationenhauses Haiterbach in Sachen Umgang mit dem Handy. Etwa dem Nutzen von WhatsApp oder dem Versenden von Fotos. Beginn ist am Mittwoch, 11. März, von 16 bis 17 Uhr. Das Angebot geht über sechs Termine im Mehrgenerationenhaus Haiterbach ohne Anmeldung.

Maultaschen zu Ostern

Passend zu den Osterfeiertagen geht es bei dem Kurs „Maultaschenvariationen“ am Montag, 16. März, von 19 bis 22 Uhr kulinarisch zu. Gekocht wird in der Küche der Burgschule Haiterbach.

Ein Kennenlern-Workshop „Coaching mit Pferden“ findet am Samstag, 21. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Haslochhof Haiterbach statt. „Erlebe in diesem Workshop hautnah, wie ein Pferd mühelos in dein Inneres blickt, dich spiegelt und dir so bereichernde Erkenntnisse für deine persönliche Weiterentwicklung ermöglicht“, heißt es in der Beschreibung. Ein zweiter Termin ist am Samstag 18. Juli.

Die „Wildpflanzenführung im Frühling“ findet am Donnerstag 21. Mai, von 18.30 bis 21 Uhr statt.

„Flößer und Nachtwächter“

Auch weitere Informationsangebote finden sich im neuen Programm der Volkshochschule in Haiterbach. Dazu gehört der Vortrag „Flößer und Nachtwächter – Geschichte(n) aus dem Nagoldtal“ am Donnerstag, 23. April , 15.30 bis 17 Uhr, im Vortragsraum des Seniorenzentrum Emmaus in Beihingen.

„Geschichten und Anekdoten rund um Haiterbach“ gibt es dann am Samstag, 9. Mai, bei einem Spaziergang von 14 bis 16 Uhr. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Heimat- und Geschichtsverein Beihingen durchgeführt und startet am Museum.

Das neue Programm liegt im Rathaus Haiterbach aus. Die Kurse könne auch online unter www.vhson.de eingesehen und gebucht werden.