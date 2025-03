Ein Blick in die Geschichte der Sole

VHS in Sulz

1 Die Teilnehmer lauschen gebannt dem Referenten Manfred Maier. Foto: VHS

Manfred Maier referierte mit viel Leidenschaft. Interessierte können sich im Rahmen der Vortragsreihe auf weitere eindrucksvolle Veranstaltungen freuen.









Link kopiert



Im Rahmen einer spannenden Vortragsreihe tauchten Interessierte und Geschichte-Begeisterte kürzlich in die faszinierende Welt der Sole in Sulz a. N.ckar ein. Der erste Termin, der die Geschichte der Saline von den frühen Anfängen bis zu ihrer Schließung in den Blick nahm, fand bei den Teilnehmern großen Anklang.