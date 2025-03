In diesem Jahr feiert die Jugendkunstschule ihr 30-jähriges Jubiläum. Im vergangenen Semester konnte die VHS rund 3500 Teilnehmer begrüßen.

Ein gesellschaftlich wichtiges Projekt ist der „Demokratieführerschein“, der von der Landeszentrale für politische Bildung und dem Volkshochschulverband entwickelt wurde. sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren eigneten sich durch den „Führerschein“ kommunalpolitisches Wissen an.

Vorreiter in Sachen Demokratieführerschein

Die VHS Balingen ist die erste Volkshochschule in Baden-Württemberg, die den Demoführerschein anbietet und durchführt. Das aktuelle Kursangebot reicht von Reisen zur Olivenernte an den Gardasee bis hin zu historischen Vorträgen, einem Waldspaziergang für Kinder oder Kochkursen. Speziell für Kinder bietet die Wissens-Werkstatt, die seit Januar dieses Jahres zur Volkshochschule gehört, eine Vielzahl an Programmpunkten. Auch der Feriencampus wird erneut angeboten. Mit dem Kunst-Camp im Juni ist ein spezielles Highlight für junge Künstler geboten. Auch dieses Jahr finden wieder Ausstellungen statt.

World Press Photo kommt wieder

Ein Publikumsmagnet wird mit Sicherheit wieder die World Press Photo Ausstellung sein, die vom 6. bis zum 29. Juni in der Stadthalle zu sehen sein wird, heißt es in der Pressemitteilung. Die Jubiläumsausstellung der Jugendkunstschule findet in der Rathausgalerie vom 5. Juni bis 2. August statt.

Weitere Informationen und das komplette Programm können auf der Website der Volkshochschule Balingen unter www.vhs-balingen.de gefunden werden.