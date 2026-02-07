VHS im Kreis Freudenstadt: Dietlinde Ellsässer kommt zur Semestereröffnung nach Horb

Das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule Freudenstadt ist erschienen. Zur Semestereröffnung kommt Kabarettistin Dietlinde Ellsässer am 28. Februar nach Horb.

Das frisch gedruckte Programmheft der Kreisvolkshochschule Freudenstadt liegt zur Abholung bereit in den Filialen der Kreissparkasse, in den Volksbanken Raiffeisenbanken Kreis Freudenstadt, in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt und in den VHS-Geschäftsstellen in Freudenstadt und Horb. Darauf weist die Kreis-VHS in einer Mitteilung hin. Auf Anfrage unter Telefon 07441/920 14 44 oder per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de wird das Programmheft auch zugeschickt.

Zur Semestereröffnung am Samstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr gastiert Dietlinde Ellsässer, Schauspielerin und Mitbegründerin des Theaters Lindenhof im Kloster Horb mit „Mach nur so weiter! Als Dorfkind auf die Bretter, die die Welt bedeuten“.

Das neue Programm ist wieder prall gefüllt mit vielfältigen Bildungs- und Kulturangeboten für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur. Es wird auf der Homepage der Kreisvolkshochschule regelmäßig aktualisiert.

Kostenlose Online-Vorträge

Erneut im Angebot und dort ausführlich beschrieben sind die erfolgreichen und gebührenfreien Online-Vorträge, in denen Wissenschaftler und Journalisten über gesellschaftspolitische, kulturgeschichtliche und naturwissenschaftliche Themen sprechen. Wer sich kreativ und handwerklich verwirklichen will, findet vom Zeichnen über textiles Gestalten bis zum Korbflechten ein attraktives Angebot. Mit einer guten Spieltechnik von Anfang an findet man auch im Erwachsenenalter rasch Freude am Musizieren – in den Kursen Gitarre, Ukulele und Cajón.

Von „Stricken und Häkeln für den guten Zweck“ sollen Bedürftige im Raum Horb profitieren. Das Herstellen von Bekleidungsaccessoires wird erst erlernt, dann praktiziert – und die Ergebnisse werden schließlich verschenkt.

Kooperation mit Tennisclub

Die seit Jahren nachgefragten und kostenfreien Vorträge in Kooperation mit Ärzten der Krankenhäuser im Landkreis werden auch in diesem Semester fortgesetzt. Neben vielen weiteren Angeboten rund um Gesundheit, Bewegung und Ernährung startet im Frühling erstmals „Kindertennis Level 1 – für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren“ – dank einer neuen Kooperation mit dem Verein TC Schierenberg Freudenstadt.

Anfänger und Fortgeschrittene können im Fremdsprachenbereich Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch lernen. Darunter finden sich unter anderem ein Englisch-Konversationskurs für Senioren in Horb und ein Englisch- sowie Spanischkurs auf der Niveaustufe B2 für Fortgeschrittene in Freudenstadt.

Die Erweiterung von Kompetenzen im Beruf wird immer wichtiger. Die Kursangebote in den Bereichen EDV, Kommunikation und „Soft Skills“ kommen dieser Anforderung nach. Der digitale Wandel spiegelt sich nicht zuletzt im Bereich der beruflichen Bildung wider. Online-Angebote wurden auch auf diesem Feld ausgebaut. Digitale Anforderungen im Alltag wollen jedoch ebenfalls gemeistert sein: Praxisnahe Kurse vermitteln den Umgang mit PC, Tablet und Smartphone.

Für Kinder und Jugendliche hält die Jugendtechnikschule zahlreiche Kurse im Bereich der Naturwissenschaften bereit. Angeboten werden diese in den Betrieben der kooperierenden Firmen und in den beruflichen Schulen. Für Schüler werden Kurse in Mathematik sowie in Zehn-Finger-Schreiben angeboten. Fortgesetzt werden die Berufsberatungsangebote zu offenen Sprechzeiten in Horb und Freudenstadt in Kooperation mit der Agentur für Arbeit.

Neben den bewährten Bildungsangeboten verdienen besondere Erwähnung die Tagesfahrten zur Cezanne-Ausstellung der Fondation Beyeler in Riehen/Basel am 9. Mai sowie eine literarische Fahrt auf Goethes Spuren nach Straßburg und Umgebung am 13. Juni. Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen gibt es unter www.vhs-kreisfds.de.