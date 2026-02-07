VHS im Kreis Freudenstadt: Dietlinde Ellsässer kommt zur Semestereröffnung nach Horb

Das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule Freudenstadt ist erschienen. Zur Semestereröffnung kommt Kabarettistin Dietlinde Ellsässer am 28. Februar nach Horb.
Das frisch gedruckte Programmheft der Kreisvolkshochschule Freudenstadt liegt zur Abholung bereit in den Filialen der Kreissparkasse, in den Volksbanken Raiffeisenbanken Kreis Freudenstadt, in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt und in den VHS-Geschäftsstellen in Freudenstadt und Horb. Darauf weist die Kreis-VHS in einer Mitteilung hin. Auf Anfrage unter Telefon 07441/920 14 44 oder per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de wird das Programmheft auch zugeschickt.