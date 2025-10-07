VHS Hechingen stellt Fotos aus: Die ganze Welt in Sekundenbruchteilen

Können Fotos mehr sein als reine Schnappschüsse lustiger oder schöner Situationen? Eine aktuelle Fotoausstellung in der Hechinger VHS gibt Anregungen zum nachdenken.
Die Ausstellung unter dem Motto „Gemeinschaft“ kann noch die nächsten Wochen während der normalen Öffnungszeiten der Volkshochschule am Münzdeck besichtigt werden. Überwiegend hängen die Bilder im zentralen Flur der Bildungseinrichtung. Aufgenommen wurden die Fotografien von der VHS-Gruppe „Blitzbändiger“, also von Amateuren, die sich bereits intensiv mit Fotografie beschäftigt haben. Dabei geht es nicht nur um Belichtung, Brennweiten und die Technik der Apparate, sondern um jenen Blick auf den Alltag, der aus Anblicken Eindrücke macht.