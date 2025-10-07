VHS Hechingen stellt Fotos aus: Die ganze Welt in Sekundenbruchteilen

Können Fotos mehr sein als reine Schnappschüsse lustiger oder schöner Situationen? Eine aktuelle Fotoausstellung in der Hechinger VHS gibt Anregungen zum nachdenken.

Die Ausstellung unter dem Motto „Gemeinschaft“ kann noch die nächsten Wochen während der normalen Öffnungszeiten der Volkshochschule am Münzdeck besichtigt werden. Überwiegend hängen die Bilder im zentralen Flur der Bildungseinrichtung. Aufgenommen wurden die Fotografien von der VHS-Gruppe „Blitzbändiger“, also von Amateuren, die sich bereits intensiv mit Fotografie beschäftigt haben. Dabei geht es nicht nur um Belichtung, Brennweiten und die Technik der Apparate, sondern um jenen Blick auf den Alltag, der aus Anblicken Eindrücke macht.

Die meisten Motive, die hier zu sehen sind, sind nicht exotisch oder schwer zu erreichen. Sie schildern auch keine seltenen Begebenheiten, was ja seit jeher ein Motiv war, zur Kamera zu greifen und diese zu dokumentieren.Renate Schütze hat ein Schiff auf dem Meer fotografiert, Irene Irion-Strobel eine Alblandschaft mit einer Skulptur, Markus Heinzelmann Vögel, Claudia Klotz ein Flugzeug am Himmel, Christoph Dexheimer ein Einkaufszentrum, Hartmut Geiger eine Trommelrolle mit Seilen.

Aber alle sind auf eine ganz bewusste Art und Weise aufgenommen. Sie konzentrieren sich auf ungewöhnliche Ausschnitte der Realität, auf besondere Lichteffekte. Wenn etwas unscharf ist, rückt es bewusste das scharfe Element des Fotos in den Vordergrund. Geduldig wurde gewartet, bis Wolken am Himmel harmonisch zu dem stehen, was da mit dem Fotoapparat festgehalten wurde. Manches – vor allem Aufnahmen von Menschen – ist bewusst inszeniert, anderes hält Zufälle fest.

Wer ein wenig Interesse hat, Fotografien nicht nur rein zum Festhalten des eigenen Alltags einzusetzen, kann beim kleinen Rundgang durch diese Ausstellung einiges lernen. Und vielleicht wächst dabei auch die Lust, einmal einen VHS-Kurs der Blitzbändiger zu besuchen.

Informationen dazu könnte man sich direkt am Empfangstresen der VHS hohlen. Erreichbar ist die Einrichtung aber auch unter Telefon 07471/51 88, per E-Mail unter vhs@vhs-hechingen.de oder im Internet unter www.vhs-hechingen.de.