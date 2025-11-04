VHS Hechingen: Online-Reihe klärt auf – wie KI-Fotos enttarnt werden können

Nutzer digitaler Medien begegnen zunehmend KI-generierten Inhalten. Die Folgen solcher „Deepfakes“ sind weitreichend. Die Hechinger VHS möchte zum Aufklären beitragen.
Aussagen von Politikern, die so nie getätigt wurden; Szenen aus Kriegsgebieten, die so in der Realität nie stattgefunden haben. Die fortschreitende Entwicklung Künstlicher Intelligenz macht solche sogenannten „Deepfakes“ möglich, in Wahlkämpfen entwickeln sich diese eher zur Regel als zur Ausnahme. Wie gefährlich diese Art der Desinformation für demokratische Grundordnungen weltweit werden kann, darüber klärt derzeit eine Online-Reihe auf, die die Volkshochschulverbände Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der ARD organisiert haben.