VHS Hechingen: Fotoausstellung rückt „Gemeinschaft in den Fokus – das erwartet Besucher

Die Fotoausstellung der „Blitzbändiger“ in der VHS Hechingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinschaft“. Ab Montag, 22. September, sind vielfältige Interpretationen zu sehen.
Die Volkshochschule Hechingen lädt zum Besuch der neuen Fotoausstellung der Fotogruppe „Blitzbändiger“ ein. In diesem Jahr widmet sich die Ausstellung dem Thema „Gemeinschaft“, für die VHS laut Pressemitteilung ein zentraler Wert, der Menschen miteinander verbindet und sowohl in Momenten der Freude als auch in schwierigen Zeiten Halt gibt.