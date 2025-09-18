VHS Hechingen: Fotoausstellung rückt „Gemeinschaft in den Fokus – das erwartet Besucher

Die Fotoausstellung der „Blitzbändiger“ in der VHS Hechingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinschaft“. Ab Montag, 22. September, sind vielfältige Interpretationen zu sehen.

Die Volkshochschule Hechingen lädt zum Besuch der neuen Fotoausstellung der Fotogruppe „Blitzbändiger“ ein. In diesem Jahr widmet sich die Ausstellung dem Thema „Gemeinschaft“, für die VHS laut Pressemitteilung ein zentraler Wert, der Menschen miteinander verbindet und sowohl in Momenten der Freude als auch in schwierigen Zeiten Halt gibt.

Die Fotografien der Ausstellung greifen dieses Thema auf vielfältige Weise auf: von Porträts, die das vertraute Miteinander zeigen, über architektonische und städtische Strukturen, die Räume für gemeinsames Leben schaffen, bis hin zu Szenen aus der Natur und Tierwelt, die den Zusammenhalt und die Nähe zwischen Lebewesen spürbar machen.

Name „Blitzbändiger“ hat vielseitige Bedeutung

Der Name „Blitzbändiger“ verweise auf die Kunst, das Licht zu beherrschen – sowohl mit Blitzlicht als auch mit natürlichem Licht. Doch hinter jeder Aufnahme stecke mehr als nur technische Präzision: Die Fotografien spiegeln das gemeinsame Erleben, den Austausch von Ideen und die Freude am Fotografieren in der Gruppe wider. Gemeinschaft präge nicht nur das Ausstellungsthema, sondern auch die Arbeitsweise der Fotogruppe, heißt es von der VHS Hechingen weiter.

Auch aus dem nahen Ofterdingen hat es ein Motiv in die Ausstellung geschafft. Sandra Merker legt den Fokus auf die Waden der Fußballerinnen vor dem Spiel – ein kraftvolles Bild, das die Entschlossenheit und den Teamgeist einer sportlichen Gemeinschaft widerspiegelt. Foto: Merker

Die Ausstellung ist ab Montag, 22. September, während der regulären Öffnungszeiten der Volkshochschule Hechingen zugänglich. Für weitere Informationen ist die VHS Hechingen unter Telefon 07471/51 88, per E-Mail an vhs@vhs-hechingen.de oder im Internet unter www.vhs-hechingen.de zu erreichen.