Der Tanz war sein Leben. Nach jahrzehntelangem Engagement verabschiedet sich der Ballettpädagoge Detlef Hoppmann von der Volkshochschule Grenzach-Wyhlen.
An der Volkshochschule (VHS) ist es dieser Tage zu einer großen Zäsur gekommen. Denn seit 1978 fand sich immer ein Name im Programm, der für Grundlagenvermittlung und Leidenschaft im Tanz stand: Detlef Hoppmann. Fast ein halbes Jahrhundert hat der gebürtige Berliner im Gymnastikraum des Pavillon 2 an der Bärenfelsschule „Ballett für Kinder“ in Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen unterrichtet.