VHS gibt Einblicke: Dieser Gewölbekeller erzählt ein Stück Ettenheimer Stadtgeschichte

Unter der Kreisstraße verbirgt sich Ettenheimer Geschichte: Ein 30 Meter tiefer Gang diente einst als Lager und bot während des Zweiten Weltkriegs Schutz vor Luftangriffen.
Der Bau des mit Ziegelsteinen ausgemauerten Kellers im Osthang an der Kreisstraße nach Ettenheim unter dem Grundstück Kunz geht auf die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Gebaut hat den 30 Meter tiefe, drei Meter breite und zwischen 2,20 und drei Metern hohe Gewölbestollen Bierbrauer Matthias Müller. Letzter Brauer war Emil Geiger (1894 bis 1962), der den Brauereibetrieb krankheitsbedingt 1955 aufgeben musste. Der Eis- und Bierkeller stand in unmittelbarer Verbindung mit der gegenüber dem Keller liegenden Brauereigaststätte. Mit einem temporären Leitungssystem wurde die „Bierwürze“ vom westlich der Straße gelegenen Sudhaus in den Keller transportiert, dem Gärprozess unterworfen und nach seiner Genussreife mittels einer unter der Straße verlaufenden Bierleitung direkt dem Zapfhahn geleitet. Ausführlich gab Ernst Singrün Einblicke in die Eigentums- und Besitzverhältnisse des Kellers und erklärte anschaulich die Gär- und Kühlprozesse.