VHS gibt Einblicke: Dieser Gewölbekeller erzählt ein Stück Ettenheimer Stadtgeschichte

Der Bau des mit Ziegelsteinen ausgemauerten Kellers im Osthang an der Kreisstraße nach Ettenheim unter dem Grundstück Kunz geht auf die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Gebaut hat den 30 Meter tiefe, drei Meter breite und zwischen 2,20 und drei Metern hohe Gewölbestollen Bierbrauer Matthias Müller. Letzter Brauer war Emil Geiger (1894 bis 1962), der den Brauereibetrieb krankheitsbedingt 1955 aufgeben musste. Der Eis- und Bierkeller stand in unmittelbarer Verbindung mit der gegenüber dem Keller liegenden Brauereigaststätte. Mit einem temporären Leitungssystem wurde die „Bierwürze“ vom westlich der Straße gelegenen Sudhaus in den Keller transportiert, dem Gärprozess unterworfen und nach seiner Genussreife mittels einer unter der Straße verlaufenden Bierleitung direkt dem Zapfhahn geleitet. Ausführlich gab Ernst Singrün Einblicke in die Eigentums- und Besitzverhältnisse des Kellers und erklärte anschaulich die Gär- und Kühlprozesse.

Das Natureis wurde dem Eisweiher im Ried (Bereich Reitplatz) entnommen und mit Fuhrwerken auf die Anhöhe über den Keller gebracht. Durch einen rund zehn Meter hohen Schacht kam das Eis in den am östlichen Ende des Kellers befindlichen Lagerraum. Die „Eisbrecher“ und Fuhrleute wurde aus der Bevölkerung rekrutiert. Spektakulär war nach dem Einbringen des Eises die Bergung des Eislageristen, der über Seile an die Oberfläche gezogen wurde. Bis auf die Knochen durchgefroren wurde er am Ofen des Gasthauses aufgewärmt und zusammen mit den weiteren Helfern ausgiebig entlohnt.

Zeitzeugin erinnert sich an den Trubel im Gasthaus

Nach dem sein Vater Emil krankheitsbedingt aufgeben musste, fand Sohn Berthold Geiger, ebenfalls Bierbrauer bei der Brauerei Schieble, eine Anstellung. Die Gaststätte selbst führte die Familie bis zum 1. Mai 1978 weiter. Gerne erinnert sich die letzte Wirtin Emmi Geiger bei der Besichtigung an die vielen Familien- und Vereinsfeste sowie die zahlreichen Begegnungen im Gastraum. „Die ersten Stammtischler trafen sich ab 14.30 Uhr. Der Tisch war dabei immer mit Gästen aus Altdorf und Umgebung besetzt. Entsprechend rege war der Austausch.“ Der Keller wurde in der Folge als Lagerfläche genutzt und verfiel auch ein bisschen in den Dornröschenschlaf.

Wenn die Ziegelwände reden könnten, hätten sie sicher einige Geschichten zu erzählen. Foto: Decoux

Dem Bier- und Eiskeller kam im Winter/Frühjahr 1945 eine besondere Bedeutung zu. Die französischen Streitkräfte nahten und der Keller wurde zum Schutzraum umfunktioniert. Er wurde Unterschlupf von rund 20 Bürgern aus dem Altdorfer Vorderdorf (Sonnenplatz bis Brünnelinsgraben). Zu diesem Kreis zählte auch Elisabeth „Liesel“ Duffner. Deren Sohn Bernhard Duffner zitierte im historischen Keller aus Tagebucheinträgen seiner Mutter. Diese beschrieb sehr anschaulich ihre Erlebnisse und Gedanken bei Kriegsende und zur Nachkriegszeit.

Altdorfer mussten während des Kriegs um Tiere bangen

Des Weiteren gab Duffner aus der in den Jahren 1945 bis 1947 die entstandene Korrespondenz zwischen seiner Mutter und ihrem Ehemann Leo Duffner wieder, der kurz nach der Vermählung im Frühjahr 1945 in französische Gefangenschaft geriet und erst im November 1947 entlassen wurde.

Der 1944 geborene Altdorfer Peter Kraft fand mit seiner Mutter ebenfalls Unterschlupf im Keller. Kraft hatte nach Familienerzählungen bei der Dorferoberung durch die Franzosen mit seinem Großvater einen besonderen Schutzengel. Dieser brachte ihn im Kinderwagen in letzter Minute von der Straße weg in den Keller. „Falls der Großvater nicht so gespurt hätte, wäre ich heute vielleicht ein Franzose“, so Kraft schmunzelnd. Groß war die Angst als die Besatzungskräfte Altdorf in Besitz nahmen. Da sich jedoch keine Soldaten in Altdorf aufhielten, gab es kein Blutvergießen.

Die Besucher erforschten die historischen Gänge des alten Gewölbekellers. Foto: Decoux

Dezimiert wurde allerdings der Bestand an Federvieh. Um zumindest ihre Schweine zu retten, waren die Altdorfer sehr findig. „Verstecke für das Borstenvieh gab es in Schlafzimmern oder Kammern. Dorfschmied Wursthorn war besonders schlau und versteckte seine Sau in einem Jauchefass auf dem Feld. Spektakulär war offensichtlich die Heimkehr der Sau, die sich aus dem Fass befreite und unversehrt über die Kirchentreppe dem heimischen Stall zu trottete“, zitierte Duffner aus dem Tagebuch seiner Mutter.

Die VHS-Besucher zeigten sich mit viel Applaus dankbar für den Blick in einen markanten Teil der Altdorfer Ortshistorie, der bereits innerhalb weniger Tage ausgebucht war.

Info – Weiterer Termin

Die von der VHS Ettenheim angebotene Besichtigung des ehemaligen Eis- und Bierkellers stieß auf sehr großes Interesse. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird am Freitag, 22. März, eine zweite Besichtigung angeboten. Initiiert wird die Vorstellung des Kellers von Bernhard Duffner, dem langjähriger Dozent der VHS Ettenheim. Anmeldungen sind per E-Mail an vhs-ettenheim@lahr.de möglich.