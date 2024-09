vhs Balingen: Das Programm für das neue Semester steht fest

Das Motto für das neue Semesterprogramm der Volkshochschule lautet „Miteinander Füreinander“. Wie bereits in den vergangenen Semestern gibt es ein breites Bildungsangebot, das von Kunst und Kochen über Sprachen zu Sport und Technik reicht. Im letzten Semester nahmen rund 3700 Interessierte an insgesamt 465 Kursen teil, wie Volkshochschulleiterin Nadine Breisch mitteilt – Zahl kontinuierlich steigend.

Im neuen Semester stehen wieder einige Ausflüge auf dem Programm, wie ein Besuch auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt oder ein Ausflug zum Vorweihnachtlichen Bad Schussenrieder Pferdemarkt mit Spaziergang über das angrenzende Weihnachtsdorf. Auch ein Einblick in die Welt der Nudeln und in eine Zuckerbäckerei werden angeboten.

Lesen Sie auch

Angebote der Kunstschule

Die Kunstschule bietet im neuen Semester diverse Online-Kurse an, sowohl für angehende Autoren mit den Themen „ChatGPT für Autoren“ oder „Der professionelle Weg zum fertigen Buch“, als auch für Künstler mit dem Zeichenkurs „Sketching am Küchentisch“. Für Musiker wird in Präsenz die „Rhythmische Weltreise“ mit verschiedenen Trommelinstrumenten angeboten, als auch der Online-Workshop „Light Painting online – Magische Bilder mit Licht.“ Anfang Januar gibt es zudem einen Workshop zum Bemalen von Steinen.

Eine kreative Auszeit im Malraum bietet die Jugendkunstschule für Großeltern und Kinder ab zweieinhalb Jahren an. In den Herbstferien steht außerdem für junge Modedesigner ein dreitägiger Kurs zum Modezeichnen auf dem Programm. Für Kinder und Jugendliche gibt es zudem die „Werkstatt der Fantasie“ und das „JK Jugendatelier“. Hier können sie sich kreativ austoben.

Kinderentwicklung

Ebenfalls neu ist das „Kidssafe-Kinderschutztraining“ für Kinder der ersten bis zur sechsten Klasse. Hier lernen sie unter anderem, sich vor Gewalt und Mobbing im Alltag zu schützen.

Schülernachhilfe

Das Schülerkolleg bietet seit diesem Semester unter anderem Mathe für Schüler der 10. Klasse an, als auch einen Englisch-Wiederholungskurs für 6.-Klässler. Beide Kurse finden in den Ferien statt.

Fitness für verschiedene Altersstufen

Für Rehasport-Interessierte gibt es einen neuen Kurs für Beckenbodenbeschwerden; für Yoga-Liebhaber werden die Kurse „Hormonyoga“ und „Kundalini Yoga“ angeboten. Außerdem gibt es einen Workshop namens „Nagomi Spirit“, der sich auf die Kraft der Achtsamkeit und auf innere Ruhe fokussiert und zu mehr Gelassenheit im Alltag führen soll.

Für Senioren bietet sich der Kurs „Qi Gong“ an – eine traditionelle chinesische Bewegungskunst, welche die körperliche und geistige Gesundheit fördert. Der Kurs ist auch für diejenigen eine Option, die nicht mehr so mobil sind und ihre Flexibilität und Muskelstärke möglichst im Sitzen verbessern möchten.

Unsere Empfehlung für Sie 50 Jahre Volkshochschule Lernen Balinger besonders gerne? Balingen übertrumpft den Landesdurchschnitt bei weitem: Die Volkshochschule hat ihr Angebot seit der Gründung um 2500 Prozent erhöht.

Junge Mütter können sich bei „Mama Fitness – Baby an Bord“ auspowern. Das Baby darf vor Ort dabei sein und einige Übungen mitmachen. Zwischendurch werden Pausen gemacht, um das Kind versorgen zu können.

Auch das Tanzangebot wurde mit den Kursen „Tanzen für Fortgeschrittene“, „Tanzvergnügen 50+“ und „Tänze im Advent“ erweitert.

Kulinarik und Weihnachtsplätzchen

In der Rubrik „Kochen“ kommen in diesem Semester neue kulturelle Kochangebote hinzu, als auch spezielle Männerkochkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Feier- und Festtage bietet die vhs für Kinder einen Kurs für Halloween-Rezepte und einen weiteren Kurs für ein 5-Gänge-Weihnachtsmenü. In der Weihnachtsbäckerei können zudem Plätzchen gebacken und genascht werden. Für Jugendliche wird unter anderem ein Kurs zu den beliebtesten TikTok-Foodtrends angeboten.

Fremdsprachen

Zu dem vielfältigen Fremdsprachenangebot kommen noch Russisch und Albanisch neu hinzu. Außerdem gibt es zwei neue Englischkurse, unter anderem für „Business English“ und Anfängerkurse für die Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch. Auch Kurse für das Urlaubsvokabular werden angeboten.

Digitale Bildung und Kommunikationstraining

Um selbstsicherer im Umgang mit Handys und Tablets zu werden, bietet die vhs für ältere Leute mehrere Kurse an.

Ebenfalls neu sind diverse Kurse und Workshops zum Thema „KI“. Außerdem steht ein Kommunikationstraining für das private und berufliche Umfeld auf dem Programm.

Wissenswerkstatt

Kleine Spieleprogrammierer können sich bei den Scratch-Kursen in drei Levelstufen ausprobieren. Auch ein separater Kurs für Mädchen wird angeboten.

Das volle Programm

kann auf der Homepage der vhs nachgelesen werden.