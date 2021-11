2 Die Geehrten (von links): Andreas Muschal, Wolfgang Aicher, Timo Angst, Thomas Meyer, Jürgen Götz, Helmut Seeburger, Annika Leibold, Stefan Reger, Michael Müller, Markus Narr, Hildegard Leibold, Martin Muschal und Josef Muschal. Foto: Aicher

Der VfR Wilflingen blickte auf zwei Jahre. Die Sportheimsanierung kam zur Sprache. Wahlen und Ehrungen im Ausschuss sowie eine Spielgemeinschaft waren weitere wichtige Punkte bei der Hauptversammlung.















Wellendingen-Wilflingen - Vorsitzender Wolfgang Aicher blickte in der Hauptversammlung gleich auf zwei Vereinsjahre zurück, da die ursprünglichen Termine aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt beziehungsweise verschoben werden mussten.

Sanierung des Sportheims

Ein Hauptaugenmerk in den vergangenen zwei Jahren lag auf der Sanierung des Sportheims im Außen- und Teilen des Innenbereichs sowie den Außenanlagen um das Sportheim.

Diese in Eigenleistung durchgeführten Arbeiten forderten ein hohes Maß an Einsatz von allen beteiligten Personen. Besonders zu erwähnen sind hier das Ehrenmitglied Georg Leibold, unter dessen Regie die kompletten Putzarbeiten liefen, und Torhüter Emanuel Reger, der das gesamte Baumaterial spendete.

Unzählige Arbeitsstunden

Ebenfalls nicht zu vergessen sind der ehemalige Vorsitzende Wolfgang Maier mit seinem handwerklichen Geschick und die Herren Wolfgang Götz und Philipp Kiene für die Bereitstellung ihrer Fahrzeuge. Auch das Förderverein- und Ausschuss-Team um Vorsitzenden Aicher leistete unzählige Arbeitsstunden.

Nur zwei Veranstaltungen

Während im Vereinsjahr 2020 fast alle Aktivitäten in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht zum Erliegen kamen, fanden im Jahr 2019 noch zwei größere Veranstaltungen auf dem Sportgelände statt. Zum einen das jährlich erfolgreich durchgeführte Elfmeterturnier mit mehr als 30 Mannschaften und zum anderen das Mitarbeiterfest der Firma Leibold und Amann rund um das Sportheim.

SG mit Frittlingen

In seinen Schlussworten sprach Wolfgang Aicher noch die in diesem Sommer neu gegründete Spielgemeinschaft bei den Aktiven mit dem FC Frittlingen an, die sich in ihrem bisherigen Verlauf sehr erfolgversprechend darstellt.

Schriftführer Bernd Aicher ließ die einzelnen Termine und Veranstaltungen der Jahre 2019 und 2020 detailliert Revue passieren. Kassier Steffen Schneckenburger berichtete von einem trotz der Baumaßnahmen sehr erfreulichen Kassenstand.

Sparten und Jugend

Marius Leibold, in seiner Funktion als Jugendleiter, schilderte die Aktivitäten und Veranstaltungen des Jugendausschusses. Er gab einen Einblick in die verschiedenen Sparten wie Turnen und Tanzen mit den Auftritten an den Fasnachts-Veranstaltungen.

Mehr Jugendfußballer erhofft

Außerdem berichtete er über die Jugendfußballabteilung, die je nach Altersklasse in verschiedenen Spielgemeinschaften mit den Partnern SC Wellendingen, FC Frittlingen und SpVgg. Aldingen unterwegs ist. Grund zur Sorge bereitet die geringe Anzahl an Jugendfußballspielern, was sich in absehbarer Zukunft aufgrund geburtenstärkerer Jahrgänge zum Positiven entwickeln könnte.

Kleiner Spielerkader

Den Bericht des Aktiven-Trainers trug ebenfalls Marius Leibold vor, der seit der Saison 2019/2020 auch dieses Amt inne hat. Trotz guter Vorbereitung und größeren Ambitionen wurden die Vorgaben aufgrund des sehr kleinen Spielerkaders und einiger Langzeitverletzten nicht ganz erfüllt.

Die Annullierung der vergangenen beiden Spielrunden trug nicht gerade zur Förderung der Gemeinschaft in sportlicher und kameradschaftlicher Hinsicht bei.

Weitere Sparten

Es folgten die Berichte für den Bereich Frauensport (Gymnastik, Frauen-Fitness und Stepp-Aerobic). Als Übungsleiterin der Herz-Sport-Gruppe referierte Viola Leibold über die beiden vergangenen Sportjahre. Das Alter der Teilnehmer reicht von 51 bis 91 Jahre. Die Geselligkeit und das Miteinander stehen hier im Vordergrund.

Bilanz des Fördervereins

Auch der Förderverein des VfR Wilflingen hielt an diesem Abend seine Hauptversammlungen für die vergangenen zwei Jahre ab. Sowohl der Vorsitzende, Thomas Meyer, als auch Schriftführer Wolfgang Maier hoben die Unterstützung des Hauptausschusses bei Bewirtungen, Arbeitseinsätzen und der Sportplatzpflege hervor.

Schmerzlich vermisst wurde der in diesem Sommer unerwartet und viel zu früh verstorbene langjährige Kassier des Fördervereins, Uwe Amann.

In der Verantwortung

Wahlen

Bei den Wahlen standen alle Ausschussmitglieder zur Wahl, da seit der vergangenen Hauptversammlung 2019 keine Wahlen mehr stattfanden. Vorsitzender Wolfgang Aicher, Schriftführer Bernd Aicher sowie die Beisitzer Stefan Reger, Martin Muschal, Markus Narr und Simon Koch wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Für ein Jahr wiedergewählt wurden Kassier Steffen Schneckenburger, Jugendleiter Marius Leibold sowie die Beisitzer Thomas Götz und Stjepan Skrpec.

Neu im Ausschuss

Neu in den Ausschuss gewählt wurden Nicole Reger und Matthias Reger für zwei Jahre sowie Hannes Angst und Markus Widmann für jeweils ein Jahr. Diese vier neuen Mitarbeiter führen ihre Ämter parallel im Jugendausschuss weiter. Außerdem gewählt wurden die beiden Kassenprüfer Oliver Angst und Andreas Muschal für zwei weitere Jahre.

Zwei Abschiede

Nicht mehr zur Verfügung steht der bisherige stellvertretende Vorsitzende, André Schneckenburger, nach zwölf Jahren im Ausschuss, davon zehn Jahre als Stellvertreter.

Hanna Aicher legte ebenfalls ihr Amt nieder, nach insgesamt 16 Jahren im Ausschuss, 13 davon als Jugendleiterin. Beide wurden mit einem Präsent verabschiedet.

Der Förderverein wählte den Vorsitzenden, Thomas Meyer, und Beisitzer Stefan Leibold für zwei Jahre. Stellvertreter Andreas Hirt und Schriftführer Wolfgang Maier wurden für ein Jahr gewählt.

Auszeichnungen