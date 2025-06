Grenzenloser Jubel in blau und weiß: Der TSV Möttlingen siegt in Gültlingen gegen einen lange in Unterzahl spielenden VfR Sulz 2:1 und steigt in die Bezirksliga auf.

„Schauen wir mal was der Abend bringt. Wir sind ein kleines Dorf, da wird es schon gut vorwärts gehen“, frohlockte Möttlingens Trainer Tobias Blank nach dem Abpfiff. Zuvor hatte sich seine Mannschaft in einer wahren Hitzeschlacht gegen den VfR Sulz mit 2:1 durchgesetzt.

Dabei entwickelte sich früh ein fast perfekter Spielfilm für den bisherigen A-Ligisten. Hatte man sich beim Sieg gegen Wittershausen in der Vorwoche noch recht schwer getan Torchancen herauszuspielen, ging man nun schon in der 2. Minute in Führung. Ein langer Schlag aus der Abwehr überraschte die Sulzer und landete bei Marcel Fricker, der den Ball per Lupfer sensationell in die Maschen brachte. „Das fängt extrem bescheiden an, da brauchen wir nicht reden. Es hat ihnen total in die Karten gespielt“, erkannte VfR-Spielertrainer Philipp Rumpel.

Wenig zu tun für Blank

So verteidigten die Möttlinger in der Folge recht tief, extrem kompakt und mit ganz viel läuferischem Aufwand. Jonathan Siegel hatte trotzdem eine Ausgleichschance, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Keeper Andreas Essig (7.). Es sollte eine der ganz wenigen Bewährungsproben für den Torhüter bleiben, der das Aufbauspiel des TSV mit seinen langen Bällen prägte. So meinte auch Blank: „Unser Torhüter musste kaum Bälle halten.“

Haible fliegt vom Platz

Die beste Sulzer Gelegenheit gab es in der 23. Minute: Felix Plocher wurde im Strafraum freigespielt, entschied sich aber für einen Querball – der nicht ankam – anstelle eines Abschlusses. Der nächste Nackenschlag für die Neckarstädter folgte in der 36. Minute: Moritz Haible wurde nach zwei unnötigen Foulspielen mit „Gelb-Rot“ zum Duschen geschickt. Bis zum Pausenpfiff wirkte sich die numerische Überlegenheit aber nicht mehr aus.

Dafür war Möttlingen auch in der 2. Halbzeit sofort da. Eine hervorragende Flanke von Marcel Tieck köpfte Kapitän Steffen Graze in der Mitte zum 2:0 ein. Der VfR reklamierte in der Entstehung eine Abseitsposition. „Das waren drei Fehlentscheidungen im Ablauf dieser Szene“, so Mosca und Rumpel. Ihr Team hatte auch in der Folge mehr den Ball – Möttlingen wurde aber nun vermehrt durch Konter gefährlich. Falk Kitzlinger verhinderte mit einer starken Parade gegen Fricker den dritten Gegentreffer (61.), Tieck verzog aus guter Position (62.).

Anschlusstreffer reicht nicht

Durch einen Fehler im Aufbau – hier hatte Möttlingen auf einen langen Ball verzichtet – verkürzte Felix Plocher, der in der letzten halben Stunde auffälligster Sulzer war, nur eine Minute später auf 1:2. All zu gefährlich wurde das Team in der Schlussphase aber nicht mehr, stattdessen ließ Tieck eine XXL-Chance zur Entscheidung liegen (75.).

Blank bilanzierte: „In solchen Begegnungen gehört immer auch ein wenig Spielglück dazu. Das hatten wir heute auch.“ Die Sulzer Trainer gratulierten dem TSV und richten nun den Blick nach Bösingen: Gewinnt die Spielvereinigung Freudenstadt dort morgen gegen den TSV Frommern, bleibt der VfR trotzdem in der Bezirksliga.

Statistik zum Spiel

TSV Möttlingen – VfR Sulz 2:1 (1:0).

TSV: Andreas Essig; Alexander Gans, Steffen Graze, Dennis Flaiz, Marcel Fricker (76. Giokan Amet), Gürkan Köymen (89. Marcus Bungarz), Thomas Kattner, Marcel Tieck (76. Salih Can Uzun), Paul Oesterle, Ferdinand Gans (78. Rene Fricker), Ayte Karabacak.

VfR: Falk Kitzlinger; Björn Schuhmann, Benedikt Hildebrand (89. Felix Haible), Alin Cozma, Moritz Haible, Jonas Baur, Felix Plocher, Jonathan Siegel, Domenico Mosca, Mike Plocher (65. Sven Schwalber), Philipp Rumpel.

Tore: 1:0 Marcel Fricker (2.), 2:0 Steffen Graze (48.), 2:1 Felix Plocher (63.).

Schiedsrichter: Philipp Dofek mit Florian Benjamin Heim und Ibrahim Awada.