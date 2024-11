VfR Sulz im Radio: Kommt die „Mixed Music Party“ nach Sulz?

„Für die „Mixed Music Party“ mit SWR3-DJ in Sulz setzt sich der VfR Sulz 1920 ein.

Am heutigen Dienstag trat der Verein um 11.15 Uhr live im Radio bei der „SWR3 Party-Challenge“ gegen den SV Oberzell 1921 und TV 1890 Hettenrodt an, um eine „Mixed Music Party“ von SWR3 in die Stadt am Oberlauf des Neckars zu holen.

Lesen Sie auch

Abstimmung sofort möglich

Ab sofort bis Mittwoch früh um kurz nach 7 Uhr können alle ihre Stimme online für den VfR Sulz abgeben. Gewinnt das Team aus Sulz , kann es die Party mit SWR3-DJ veranstalten und mit dem Event bestenfalls die Vereinskasse aufbessern.

Doch was war der Anlass für die Teilnahme? Beworben hatte sich Marco Wörner mit seinem Team.

Über die Beweggründe sagte er: „Die Mixed Music Party passt perfekt zu uns, da wir nächstes Jahr unser 105-jähriges Jubiläum gemeinsam mit euch in Sulz feiern wollen. Wir haben mit dem Backsteinbau die optimale Location. Und jetzt bitte ich euch alle, stimmt fleißig für uns ab und wir freuen uns auf eine riesige Party mit euch!“