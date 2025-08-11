VfR Sulz: Bezirksligist begrüßt vier Neue, muss aber auch Abschied nehmen

Der VfR Sulz hat in der Bezirksliga eine zweite Chance erhalten. Für die kommende Saison hat man vier Spieler dazugewonnen, verliert aber auch drei Leistungsträger.

Der VfR Sulz und seine Bezirksliga-Kicker sind in der vergangenen Saison mit einem blauen Auge davon gekommen. Sportlich waren die Neckarstädter nach der etwas unglücklichen 1:2 Niederlage in der Relegation gegen den TSV Möttlingen aus der Bezirksliga abgestiegen. Da aber der Spvgg Freudenstadt der Aufstieg über den Umweg der Relegation in die Landesliga gelang, bleiben die Sulzer der Bezirksliga Nordschwarzwald erst einmal erhalten. Aus diesem Grund ist das vorrangige Ziel aus Sicht der Sulzer und ihrem Spielertrainer Philipp Rumpel, dass den Neckarstädtern eine derartige Zittersaison erspart bleibt.

Die Sulzer haben beileibe keine schlechte Saison gespielt und mussten aber trotz 46 Punkten auf dem Konto in die Relegation. Der verschärfte Abstieg in der Bezirksliga Nordschwarzwald machte dies notwendig. In der bevorstehenden Saison werden nur noch drei Mannschaften direkt absteigen. Zuletzt musste die doppelte Anzahl an Teams runter.

Chancenverwertung als Problem

Die Sulzer und ihr Trainergespann Philipp Rumpel und Domenico Mosca sind vorgewarnt und darum zählt für der Neckarstädter erst einmal nur der Klassenerhalt. „Wir haben unsere Lehren aus der Vorsaison gezogen. Es gab leider Phasen in der Saison, wo wir aufgrund mangelnder Chancenverwertung einige Punkte haben liegen ließen. Das müssen wir versuchen, in der bevorstehenden Saison, besser zu machen.“

Im Sulzer Kader gab es einige gewichtige Veränderungen. Mit Sven Schwalber, Mike Plocher (beide Karriereende) und Alin-Martian Cozma hören drei absolute Leistungsträger auf. Eins zu Eins werden die Sulzer diese Unterschiedsspieler Spieler nicht ersetzen können.

Verstärken konnten sich die Sulzer mit Dennis Mutschler (TSF Dornhan), Mohammad Aldebsawi (TSG Wittershausen), Kevin Lange und Thomas Heinz, von der eigenen SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen, die zuletzt in die Kreisliga B abgestiegen ist. Thomas Heinz war dort in den letzten Jahren als Spielertrainer tätig.

Hartes Auftaktprogramm

Die Sulzer haben bis dato drei Testspiele gegen den TSF Trillfingen (2:1), TSV Frommern (6:2), den SV Hirrlingen (7:3) absolviert. Vor dem Start geht es am Mittwoch noch gegen die SGM Böhringen/​Dietingen (19 Uhr, auswärts).

Das Auftaktprogramm der Neckarstädter hat es in sich. Nach dem ersten Spiel gegen den Landesligaabsteiger und Lokalrivalen TSF Dornhan warten mit dem SV Eutingen und dem SV Baiersbronn sehr ambitionierte Mannschaften.