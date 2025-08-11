VfR Sulz: Bezirksligist begrüßt vier Neue, muss aber auch Abschied nehmen

Der VfR Sulz hat in der Bezirksliga eine zweite Chance erhalten. Für die kommende Saison hat man vier Spieler dazugewonnen, verliert aber auch drei Leistungsträger.
Der VfR Sulz und seine Bezirksliga-Kicker sind in der vergangenen Saison mit einem blauen Auge davon gekommen. Sportlich waren die Neckarstädter nach der etwas unglücklichen 1:2 Niederlage in der Relegation gegen den TSV Möttlingen aus der Bezirksliga abgestiegen. Da aber der Spvgg Freudenstadt der Aufstieg über den Umweg der Relegation in die Landesliga gelang, bleiben die Sulzer der Bezirksliga Nordschwarzwald erst einmal erhalten. Aus diesem Grund ist das vorrangige Ziel aus Sicht der Sulzer und ihrem Spielertrainer Philipp Rumpel, dass den Neckarstädtern eine derartige Zittersaison erspart bleibt.