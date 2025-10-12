VfR Stockach – FC Königsfeld: Rot nach neun Minuten – Serie endet nach langer Unterzahl

Nach sieben Spielen ohne eine Niederlage erwischt es den FC Königsfeld beim VfR Stockach mit einem 1:3. Eine frühes Gegentor und eine Rote Karte sind die Knackpunkte.
Landesliga SBFV: VfR Stockach – FC Königsfeld 3:1 (1:1). Bereits in den ersten zehn Minuten wurde diese Partie aus Gästesicht früh auf die Verliererstraße gelenkt. Der VfR erwischte einen Blitzstart und kam durch Marius Henkel zum schnellen 1:0 in der 4. Minute. Nico Uljevic war auf dem Rasen weggerutscht, der Torjäger ließ Keeper Nur Cheikhi dann keine Chance.