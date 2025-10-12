VfR Stockach – FC Königsfeld: Rot nach neun Minuten – Serie endet nach langer Unterzahl

Nach sieben Spielen ohne eine Niederlage erwischt es den FC Königsfeld beim VfR Stockach mit einem 1:3. Eine frühes Gegentor und eine Rote Karte sind die Knackpunkte.

Landesliga SBFV: VfR Stockach – FC Königsfeld 3:1 (1:1). Bereits in den ersten zehn Minuten wurde diese Partie aus Gästesicht früh auf die Verliererstraße gelenkt. Der VfR erwischte einen Blitzstart und kam durch Marius Henkel zum schnellen 1:0 in der 4. Minute. Nico Uljevic war auf dem Rasen weggerutscht, der Torjäger ließ Keeper Nur Cheikhi dann keine Chance.

Fünf Minuten später kam es noch dicker. Marki Karagaca und Henkel kamen nach einem Laufduell zu Fall. Der Schiri entschied auf Notbremse und Rot für den Königsfelder (9.).

Ein Hoffnungsschimmer in Unterzahl war der schnelle 1:1-Ausgleich 120 Sekunden später. Eine scharfe Hereingabe von Felix Fehrenbach hatte Amat Dibba ins eigene Netz (11.) bugsiert.

In der Folge hielt Königsfeld 70 Minuten defensiv kompakt dagegen. Der VfR war zwar besser, nutzte seine Überzahl nicht und vergab drei dicke Chancen. Das mögliche Remis verhinderte Amil Melunovic mit einem Schuss in den Winkel zum 2:1 (76.). Den Schlusspunkt setzte Mohamed Gomina über einen Konter (90.).

Daniel Miletic

FCK-Trainer Daniel Miletic resümierte: „Da war mehr drin für uns. 85 Minuten in Unterzahl zu spielen, das ist gegen diesen starken Gegner dann schwer. Bei einigen Angriffen hatten wie in der zweiten Hälfte sogar selbst die Chance, bei einem besseren letzten Ball den zweiten Treffer zu erzielen.“

Die Statistik

Tore: 1:0 Henkel (4.), 1:1 Dibba/Eigentor (11.), 2:1 Melunovic (76.), 3:1 Gomina (90.). Schiedsrichter: Mario Doser (Scheer).

Rot: Karagaca (FCK/9.).

Zuschauer: 150.