VfR Mannheim – FC 08 Villingen: Sökler-Tipp – weshalb der Trip nach Mannheim auch kulinarisch ein Erfolg ist

„Der Trip hat sich in dreierlei Hinsicht gelohnt. Sportlich, mannschaftlich und auch kulinarisch“, blickt Steffen Breinlinger auf einen Freitag, bei dem nur das i-Tüpfelchen fehlte.
Oberliga: Villingen zeigte bei einem der beiden Spitzenteams der Oberliga BW, dass der FC 08 eben doch Offensivpower und defensive Stabilität unter einen Hut bekommen kann. „Die Balance war da“, sah Steffen Breinlinger im Rhein-Neckar-Stadion einen „ insgesamt reifen“ Auftritt seiner Elf, die mit etwas Glück sogar drei Punkte hätte einheimsen können.