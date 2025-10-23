VfR Mannheim – FC 08 Villingen: Deutscher Meister, Alexander Esswein und zwei Spitzenmannschaften?

Wieder sieht der Gegner-Coach den FC 08 als Oberliga-Spitzenteam an. Stellt dies Villingen im Gegensatz zum 1:3 gegen Aalen in Mannheim (Freitag, 19.30 Uhr) unter Beweis?
Oberliga: „Wir können beim VfR Zählbares holen“, betont Steffen Breinlinger, bevor der Coach am Freitag gegen 13.15 Uhr in den Teambus steigt. In Mannheim erwartet der Villinger Trainer eine „wahre Spitzenmannschaft“, verweist der 42-Jährige vor allem auf die Offensivwucht („Der VfR spielt vorne sehr variabel und besitzt hohe individuelle Qualität“) des Tabellenzweiten. „Natürlich müssen wir in der Defensive stabil stehen.“