Der VfR-Vorsitzende Gerd Finger ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Begonnen und geendet hatte das Jahr mit der Theaterveranstaltung, welche wie immer gut besucht war. Im Februar fand dann das alljährliche Jugendturnier statt.

Weitere Höhepunkte 2024 waren das Vatertagsfest, der Ausflug ins Herztal zur Weinwanderung. Das Highlight des Jahres war aber das erfolgreiche Backhausfest, das in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr stattfand.

Lesen Sie auch

Die vielen Arbeitseinsätze des Vereins kamen ebenfalls zur Sprache. Der Anbau des Sportheims, der mit einer neuen Fassadenverkleidung verschönert wurde, wurde dank der Unterstützung ein paar weniger Mitglieder erfolgreich abgeschlossen.

Am Ende des Jahresrückblicks ging Finger noch auf einige Probleme in diesem Jahr ein: darunter der alte Rasenmäher. Deshalb werden nun zwei neue Rasenroboter angeschafft.

Olli Kugler und Alex Walz werden zum Ende der Saison als Trainer aufhören. Alex Walz bleibt aber weiter als Spieler erhalten. Benny Walz wird auch in der kommenden Saison Teil des Trainerteams bleiben. Man ist allerdings noch auf der Suche nach einer Unterstützung für ihn. Zudem würde Finger gerne die Kabinen des Sportheims anpacken.

Thomas Keck präsentiert die Finanzen

Thomas Keck präsentierte die Finanzen des VfR und des Fördervereins. In beiden Vereinen wurde in diesem Jahr ein leichter Gewinn erzielt. Kurz vor dem Jahresende wurden bewusst noch einige Investitionen getätigt. Keck merkte zudem an, dass sich die Stromkosten stark erhöht haben. Dies liege allerdings nicht an einem deutlich höheren Verbrauch, sondern eher am allgemeinen Anstieg der Preise.

Melanie Däuble und Volker Raisch bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Dirk Hollung erzählte von der Jugendarbeit im Verein, die weiterhin in einer Spielgemeinschaft mit Haiterbach und Walddorf stattfindet. Aktuell sind 33 VfR-Jugendspieler in den verschiedenen Jugenden aktiv. Am besten aufgestellt ist die C- und D-Jugend. Hollung merkte an, das sich hier das Neubaugebiet im Forchenweg bemerkbar macht.

Nachwuchs feiert Erfolge

Die größten Erfolge in der Jugendabteilung feierte die C1 mit dem Aufstieg in die Leistungsstaffel. Zudem ging Hollung noch auf das Hallenturnier ein, welches wie immer ein großer Erfolg war. 40 Mannschaften nahmen teil.

In Zukunft hofft Hollung, die vielen Jugendspieler in die Aktive zu integrieren. Dafür hofft er auch auf die Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft, um den nahtlosen Übergang in den Aktivenbereich zu ermöglichen. Des Weiteren ist es das Ziel erneut eine Bambinimannschaft zu stellen.

In den Berichten der Abteilungsleiter wurde deutlich: Das Kinderturnen und das Damenfitness-Angebot des Vereins erfreuen sich großer Beliebtheit. Besonders das Eltern-Kind-Turnen, das auch von den Vätern gut angenommen wird, wird als sehr erfolgreich bezeichnet.

Die AH-Abteilung blickt auf ein Jahr mit mehreren Veranstaltungen zurück, darunter Wanderungen, Fußballgolf und Pokalschießen. Die Gruppe plant auch für 2025 neue Aktivitäten und würde sich über jedes neue Gesicht freuen.

Der neugewählte Vorstand Foto: VfR

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber einstimmig bestätigt: Jannik Gaiser als Schriftführer und Dirk Hollung als Jugendleiter. Abermals konnte kein neuer Kassierer gefunden werden, auch die Suche nach einem neuen Spielleiter bleibt weiterhin offen. Erneut in den Ausschuss gewählt wurden Uwe Schwikowski, Wolfgang Caluser, Lennart Gaiser, Thomas und Marina Bross, sowie Manfred Walz. Neu im Ausschuss ist Luca Wolf.

Treue Mitglieder geehrt

Danach ging es weiter mit den Ehrungen.

Für 25 Jahre Mitglied wurden Benni und Anita Braun geehrt. Seit 40 Jahren Mitglied sind Anita Stöhr, Elfriede Kübler, Friedhilde Stöhr, Heidi Bauer, Brigitte Lange, Sven Lange, Heide Müller und Heide Neumann

Für 50 Jahre Mitglied wurden geehrt: Thomas Rösler, Adolf Gärtner, Martin Stöhr und Altan Vural.