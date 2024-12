VfR Beihingen: „Sandsackbühne“ eröffnet Vorverkauf

Die „Sandsackbühne“ des VfR Beihingen führt am 28. Dezember und 4. Januar ihr neuestes Stück auf. Der Vorverkauf für die beiden Vorstellungen beginnt an diesem Donnerstag.

Die Laienschauspieler des VfR Beihingen treten am 28.Dezember und 4. Januar wieder auf ihrer Sandsackbühne auf. Die Gruppe um Regisseur Frank Bross hat sich dieses Jahr für das Stück „Das Mumien-Trödel-Trauma“ von Carsten Lögering entschieden und freut sich darauf, den Zuschauern in Beihingen eine lustige und unterhaltsame Vorstellung zu bieten.

Es geht um Waldemar „Waldi“ Zimmerschiet, einen Trödelhändler aus Leidenschaft. und ohne jeden Geschäftssinn. Seine Sammelleidenschaft treibt ihn und seine Frau an den Rand der Insolvenz. Da taucht der zwielichtige Kunsthändler Berger auf, der in Waldis Trödelsortiment einen unbekannter Original-Picasso vermutet und ihn darum erleichtern will.

Der Kartenvorverkauf beginnt an diesem Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Beihinger Sportheim, ab dem 13. Dezember sind die übrigen Karten bei der Sparkasse Pforzheim Calw in Haiterbach erhältlich.

Tombola zugunsten der Jugend

Nach der Aufführung am Samstag, 28. Dezember, spielt das „Duo Forever“ zum Tanz. „DJ Jogi“ legt am Samstag 4. Januar, nach dem letzten Vorhang in der Bar auf. An diesem Abend findet auch die Verlosung der Tombola mit zahlreichen Preisen zugunsten der VfR-Jugend statt. Für das leibliche Wohl wird bei allen Veranstaltungen gesorgt sein.

Karten/Vorstellungen

Die Karten

kosten je nach Platz neun oder zehn Euro.

Kostenfreie Vorstellung

Am 4. Januar wird es zusätzlich für Kinder, Senioren und sonstige Interessierte ab 13.30 Uhr eine kostenfreie Nachmittagsvorstellung geben, für die man keine Karten im Vorverkauf erwerben muss. Ab 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit, zu Mittag zu essen.