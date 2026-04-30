VfR Aalen – FC 08 Villingen: Viele Superlative, Tor des Monats und ein Spielverderber aus Villingen?

Der FC 08 gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim Oberliga-Team der Superlative. Aalen kann am 30. Spieltag schon die Sektkorken knallen lassen, Villingen die Meisterparty sprengen.

73 Punkte, 70:17 Tore, die mit Abstand beste Defensive der Liga, daheim in der Centus-Arena eine echte Macht (34 Punkte in 14 Heimspielen), die beste Hinrunden- und Rückrundenmannschaft, das fairste Oberliga-Team, seit sieben Spielen ungeschlagen, die meisten Zuschauer bei Heimspielen (2047 Besucher im Schnitt, 518 Zuschauer in Villingen) – der VfR Aalen will am Samstag die Saison der Superlative mit der vorzeitigen Meisterschaft krönen.

Sollte der frühere Zweitligist gegen die Nullachter gewinnen und zeitgleich am Samstag (15.30 Uhr) Verfolger VfR Mannheim gegen den abstiegsgefährdeten SSV Reutlingen keinen Dreier landen, dann feiern die Schützlinge von Beniamino Molinari am Samstag gegen 17.20 Uhr Oberliga-Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg. Vor dem 30. Spieltag beträgt der Vorsprung auf Mannheim satte elf Punkte.

Bester Torjäger des Spitzenreiters ist mit 13 Treffern Sasa Maksimovic. Nico Engel (10) und Niklas Antlitz (9) sind ebenfalls sehr torgefährlich.

Das Hinspiel

Das Hinspiel in der MS Technologie-Arena gewann Aalen mit 3:1. Christian Derflinger markierte für den FC 08 kurz vor der Pause den 1:2-Anschlusstreffer, doch dann hämmerte Sasa Maksimovic (55.) den Ball mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ sehenswert zur Entscheidung in die Maschen.

„Das war eine verdiente Niederlage. Aalen hat gezeigt, weshalb das Team Tabellenführer ist. Es war aber mehr für uns drin“, war 08-Innenverteidiger Jonas Busam danach vom VfR beeindruckt. Beniamino Molinari, der Trainer des VfR Aalen, sagte: „Ein ganz dickes Kompliment an meine Jungs. Wir waren von Anfang an da.“

Veränderungen im Winter

Zugänge: keine.

Abgänge: Muhadin Sulejmani (FV Möhringen).