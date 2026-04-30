VfR Aalen – FC 08 Villingen: Viele Superlative, Tor des Monats und ein Spielverderber aus Villingen?

Der FC 08 gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim Oberliga-Team der Superlative. Aalen kann am 30. Spieltag schon die Sektkorken knallen lassen, Villingen die Meisterparty sprengen.
73 Punkte, 70:17 Tore, die mit Abstand beste Defensive der Liga, daheim in der Centus-Arena eine echte Macht (34 Punkte in 14 Heimspielen), die beste Hinrunden- und Rückrundenmannschaft, das fairste Oberliga-Team, seit sieben Spielen ungeschlagen, die meisten Zuschauer bei Heimspielen (2047 Besucher im Schnitt, 518 Zuschauer in Villingen) – der VfR Aalen will am Samstag die Saison der Superlative mit der vorzeitigen Meisterschaft krönen.