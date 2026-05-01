VfR Aalen – FC 08 Villingen: Meisterparty und Hexenkessel – Beniamino Molinari juckt dies „gar nicht“

Bejubelt der VfR Aalen nach dem Heimspiel gegen den FC 08 (Samstag, 15.30 Uhr) den Regionalliga-Aufstieg? Oder gelingt Villingen ein Coup? In diesem Fall wird die Meisterfrage vertagt.
Oberliga: Auch für Matthias Uhing wäre der VfR Aalen der verdiente und logische Oberliga-Meister. „Das ist eine brutal gute Mannschaft, die mit beeindruckender Konstanz die hohe Qualität abgerufen hat“, weiß der Villinger Trainer, dass die Favoritenrolle in der Centus-Arena – mehrere tausend Zuschauer werden in Aalen erwartet – klar verteilt ist.