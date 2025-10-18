VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart: VfB setzt sich souverän bei den Wölfen durch

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gastierte am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zeigt eine reife Leistung und siegte am Ende ungefährdet.
Der VfB Stuttgart hat zum Auftakt intensiver Englischer Wochen seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Beim kriselnden VfL Wolfsburg gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag mit 3:0 (1:0) und feierte den vierten Sieg nacheinander. Stuttgart setzte sich dank der Treffer des Ex-Wolfsburgers Tiago Tomás (35.) sowie der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) vorerst in der Spitzengruppe fest.