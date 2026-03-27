VfL Stammheim: Urgestein Werner Mann hört nach 40 Jahren auf

Werner Mann nur als Urgestein zu bezeichnen, ist fast untertrieben: Seit rekordverdächtigen 40 Jahren leitet er die Fußball-Abteilung des VfL Stammheim. Nun hört er auf.
Als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kürzlich gefragt wurde, was er nach seinem letzten Arbeitstag machen wird, wenn er nun nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet, war seine Antwort klar: „Ausschlafen.“ Werner Mann erlebt dagegen am Sonntag das erste Heimspiel seines VfL Stammheim nach 40 Jahren, bei dem er nicht mehr Leiter der Fußball-Abteilung sein wird. Doch ändern wird sich für den 71-Jährigen nichts. „Ich bin weiter da, wenn man meine Hilfe braucht“, sagt Werner Mann, den alle Fußballer im Kreis Calw nur „Charly“ nennen. Und da sein Nachfolger Roman Reutter am Sonntag im Urlaub ist, wird das Urgestein des VfL Stammheim im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Schönbronn wie gehabt an vorderster Front stehen.