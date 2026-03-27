VfL Stammheim: Urgestein Werner Mann hört nach 40 Jahren auf

Als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kürzlich gefragt wurde, was er nach seinem letzten Arbeitstag machen wird, wenn er nun nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet, war seine Antwort klar: „Ausschlafen.“ Werner Mann erlebt dagegen am Sonntag das erste Heimspiel seines VfL Stammheim nach 40 Jahren, bei dem er nicht mehr Leiter der Fußball-Abteilung sein wird. Doch ändern wird sich für den 71-Jährigen nichts. „Ich bin weiter da, wenn man meine Hilfe braucht“, sagt Werner Mann, den alle Fußballer im Kreis Calw nur „Charly“ nennen. Und da sein Nachfolger Roman Reutter am Sonntag im Urlaub ist, wird das Urgestein des VfL Stammheim im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Schönbronn wie gehabt an vorderster Front stehen.

Viel Lob für den Nachfolger 31 Jahre alt war Werner Mann, als er die Fußball-Abteilung des VfL Stammheim übernahm – genauso alt wie Roman Reutter heute. „Ein ganz potenter junger Mann, dem ich das absolut zutraue“, lobt Werner Mann seinen Nachfolger. Doch dass auch er vier Jahrzehnte lang Abteilungsleiter sein wird, bezweifelt der 71-Jährige: „Ich glaube nicht, dass das jemals wieder jemand so lange machen wird. Das gibt es ja ansonsten im Bezirk Nordschwarzwald nicht und das gab es auch im alten Bezirk Böblingen/Calw nicht. Ich habe damals auch selber nicht gedacht, dass ich es so lange mache.“

In seinen 40 Jahren als Chef der Stammheimer Fußballer hat Werner Mann viele Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte erlebt. Aufstiege in die Bezirksliga unter Oliver Klumpp und Armin Redzepagic gehörten dazu, aber auch der bittere Gang in die Kreisliga B. Viele Dinge haben sich in all der Zeit verändert. „Früher haben wir viel mehr Jugendliche rausbekommen. Immerhin haben wir jetzt wieder eine eigene A-Jugend“, blickt Werner Mann auf die Unterschiede zu früheren Zeiten. Und auch die Einstellung sei bei manch einem Spieler anders als damals: „Früher war vielleicht die Motivation ein bisschen höher, unbedingt spielen zu wollen. Heute kommt am Freitag dann schon mal eine Absage rein, dass jemand am Sonntag nicht spielt. Das war früher eigentlich undenkbar.“

Verein ging immer vor

Dass Werner Mann nun selbst beim VfL Stammheim kürzer tritt, sei für ihn letztendlich nur logisch. „Das ist der Lauf der Dinge. Das muss irgendwann kommen“, meint der 71-Jährige, betont aber auch: „Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, mit den jungend Leuten zusammenzuarbeiten. Das war eine ganz feine Sache. Der Spaß am Verein war immer meine Motivation. Aber jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen.“ Und daher soll nun auch das eigene Privatleben mehr in den Vordergrund rücken, denn: „Bisher war es immer so, dass ich meine ganze Zeit dem Verein gewidmet und meine ganzen privaten Termine nach dem Verein gelegt habe.“

Doch man ahnt es schon: So ganz ohne VfL Stammheim geht es für Werner Mann nicht – und das gilt nicht nur für das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Schönbronn, wenn er seinen Nachfolger Roman Reutter vertritt. Denn das Urgestein wird als Ausschussmitglied weiterhin ein Wörtchen bei der Fußball-Abteilung des Vereins mitreden.