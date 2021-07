1 Die Kickers um Ruben Reisig (links) treffen in der dritten Runde des Pokals auf den VfL Sindelfingen. (Archivbild) Foto: imago images/Eibner/Dennis Duddek

Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag in der dritten Runde des WFV-Pokals bei Verbandsligist VfL Sindelfingen an. Wie sich der Fußball-Oberligist schlagen wird, können Sie hier verfolgen.

Sindelfingen - In der ersten Runde haben die Stuttgarter Kickers 2:0 bei Verbandsligist TSG Tübingen gewonnen, in der zweiten Runde siegte der Fußball-Oberligist mit dem gleichen Ergebnis beim Landesligisten SG Empfingen. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann in der dritten Runde des WFV-Pokals am Samstag um 15.30 Uhr zum Verbandsligisten VfL Sindelfingen.

Bei der Generalprobe für den Oberligastart am 7. August (14 Uhr) gegen den FCA Walldorf II geht es um den Einzug ins Achtelfinale, das am 11. August ausgetragen wird (Auslosung am 2. August). In der Geschichte des WFV-Pokals gab es bisher drei Duelle der beiden Clubs, dreimal siegten die favorisierten Kickers im Floschenstadion: 1995 mit 4:1, 2002 mit 4:0 und 2005 im Halbfinale mit 3:1. Ob und wie die Kickers die Pokal-Hürde in Sindelfingen nehmen werden, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum Mohamed Baroudi ein Gewinner der Vorbereitung ist