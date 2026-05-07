VfL Ostelsheim: Trainer-Trio aus Rohrau und Ehningen übernimmt

In der Winterpause hatte der VfL Ostelsheim bekanntgegeben, nicht mehr wie bislang einen Trainer aus den eigenen Reihen haben zu wollen. Jetzt stehen die Namen fest.

Marco Grözinger, Claudio Orifiamma, Fabian Eberle – beim VfL Ostelsheim kamen die Trainer in der Vergangenheit aus den eigenen Reihen. Bereits in der Winterpause hatte der Verein aus der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A aber angekündigt, dass das in der kommenden Saison, in der der Tabellenzweite durchaus in der Bezirksliga landen könnte, nicht mehr so sein wird. Nun ist klar, wer das Trainer-Trio ab dem Sommer sein wird. Als neuer Chefcoach wurde Andreas Hess vom SV Rohrau verpflichtet. Ihm assistieren Fabian Fais und Amer Suleiman, die beide aktuell noch beim TSV Ehningen sind.

Seit Jahren beim SV Rohrau Andreas Hess ist ein Rohrauer Eigengewächs und hat Erfahrung, in einem Trainer-Trio zu arbeiten. Zusammen mit Maximilian Geiger und Robin Jonas hatte er den damaligen Landesligisten in der Winterpause 2024/25 übernommen, nachdem sich dieser als Tabellenletzter kurz zuvor von Florian Liebig und Felix Rath getrennt hatte. Den Abstieg des SV Rohrau, der in der Vorsaison das letzte Pokalfinale des alten Fußballbezirks Böblingen/Calw gegen den 1. FC Altburg verloren hatte, konnte Andreas Hess aber nicht mehr verhindern. Aktuell steht die Mannschaft auf dem zwölften Tabellenplatz der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und muss aufpassen, nicht in die Kreisliga A durchgereicht zu werden. Andreas Hess hatte schon vor Monaten bekanntgegeben, in Rohrau aufzuhören. Seine Nachfolger Björn Holz und Matthias Mang wurden im Februar vorgestellt.

Im Kreis Calw noch gut bekannt ist Amer Suleiman, der bereits für den SV Althengstett, Grün-Weiß Ottenbronn und den FV Calw gespielt hat. Er ist erst seit dieser Saison beim TSV Ehningen. Vereinskollege Fabian Fais blickt dagegen auf eine lange Zeit bei dem Landesligisten zurück, ihn plagte dort jedoch auch das Verletzungspech.

Umbruch steht bevor

Die sportliche Leitung des VfL Ostelsheim um Marcel Röhrborn und Marco Grözinger unterstreicht noch einmal ganz klar, dass die Verpflichtung dieses Trios in Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung für die kommenden Jahre stehe. „Ein wesentlicher Grund für den Wechsel ist zudem ein anstehender Umbruch innerhalb der Mannschaft. Aufgrund der Altersstruktur werden in den nächsten Jahren mehrere langjährige, altgediente Spieler ihre aktive Laufbahn beenden. Diesen Prozess möchte der Verein frühzeitig begleiten und gestalten“, betonen beide in einer Pressemittelung des Vereins.

Entstanden sei der Kontakt zu dem Trio über Marco Grözinger, der als ehemaliger Trainer über ein gutes Netzwerk in der Region verfüge. „In den Gesprächen bestand schnell Einigkeit über die zukünftige Ausrichtung. Spielidee, Trainingsinhalte und Visionen waren deckungsgleich, was zu einer zügigen Einigung führte“, macht Marco Grözinger deutlich. Marcel Röhrborn fügt hinzu: „Uns ging es vorrangig darum, unseren Weg mit neuen Impulsen fortzuführen. Das besondere Flair und der Zusammenhalt – dieses typische Ostelsheimer Gefühl – war uns in den Gesprächen extrem wichtig zu vermitteln.“

Kennt jeden Gegner

Auch Spielleiter Timo Dreher sieht den VfL Ostelsheim mit dem Trio sehr gut aufgestellt: „Mit Andi konnten wir einen Trainer gewinnen, der große Motivation mitbringt und sich gemeinsam mit einer eingespielten Mannschaft weiterentwickeln möchte. Diese Bereitschaft war in den Gesprächen deutlich spürbar. Zudem bringt er bereits ein halbes Jahr Erfahrung in der Landesliga mit. Fabi bringt Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga mit und ist nach Verletzungspech wieder voll im Einsatz. Wir planen ihn als spielenden Co-Trainer ein. Mit Amer bekommen wir eine absolute Allzweckwaffe dazu. Er kennt nahezu jeden Gegner im Bezirk, ist trotz seiner 40 Jahre topfit und weiterhin motiviert, auch selbst auf dem Platz zu stehen.“

Torwarttrainer bleibt

Torwarttrainer Alexander Preis sowie Alexander Wagner und Rico Schöffler als Trainer der zweiten Mannschaft werden dem VfL Ostelsheim dagegen auch in der kommenden Saison erhalten bleiben.