VfL Ostelsheim: Trainer-Trio aus Rohrau und Ehningen übernimmt

In der Winterpause hatte der VfL Ostelsheim bekanntgegeben, nicht mehr wie bislang einen Trainer aus den eigenen Reihen haben zu wollen. Jetzt stehen die Namen fest.
Marco Grözinger, Claudio Orifiamma, Fabian Eberle – beim VfL Ostelsheim kamen die Trainer in der Vergangenheit aus den eigenen Reihen. Bereits in der Winterpause hatte der Verein aus der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A aber angekündigt, dass das in der kommenden Saison, in der der Tabellenzweite durchaus in der Bezirksliga landen könnte, nicht mehr so sein wird. Nun ist klar, wer das Trainer-Trio ab dem Sommer sein wird. Als neuer Chefcoach wurde Andreas Hess vom SV Rohrau verpflichtet. Ihm assistieren Fabian Fais und Amer Suleiman, die beide aktuell noch beim TSV Ehningen sind.