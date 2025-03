1 Markus Carle Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander

Der VfL Oberjettingen und sein Spielertrainer Markus Carle werden in ihr viertes gemeinsames Jahr gehen.









Wichtige Weichenstellung beim VfL Oberjettingen: Spielertrainer Markus Carle hat bei dem Fußball-Bezirksligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Der 39-Jährige wird damit in der kommenden Saison in sein viertes Jahr in Oberjettingen gehen.