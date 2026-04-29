VfL nur noch graue Maus?: Der „Nagolder Weg“ ist gescheitert

Der VfL Nagold ist in der Landesliga nur noch Tabellensiebter und spielt keine Rolle mehr im Aufstiegsrennen. Jetzt geht es nur noch darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen.
SSC Tübingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Der SSC Tübingen braucht drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga; der VfL Nagold, um nicht in ein Graue-Maus-Image abzurutschen. Inzwischen wurde das Team von Trainer Marcel Schuon nach dem spielfreien Wochenende auf Platz sieben durchgereicht. Mit der Niederlage im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TSG Balingen II sind die letzten Kontakte zum Relegationsplatz abgerissen. Bei zehn Punkten Rückstand geht es jetzt nur noch darum, die Saison ordentlich zu beenden.