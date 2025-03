VfL Nagold: Wird die 50-Tore-Marke geknackt?

1 Nico Gaiser ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen die TSF Dornhan nur Zuschauer. Foto: Kraushaar

47 Treffer hat der VfL Nagold bislang erzielt. Am Samstag trifft er mit den TSF Dornhan auf die schlechteste Abwehr der Liga. Die Turn- und Sportfreunde rechnen sich aber Außenseiterchancen aus.









VfL Nagold – TSF Dornhan (Samstag, 15 Uhr). Nach den Siegen gegen den FC Albstadt (2:0), den TSV Harthausen (4:0) und den TSV Strassberg (1:0), geht der VfL Nagold am Samstag gegen die TSF Dornhan zum vierten Mal in Folge als Favorit in einem Spieltag der Fußball-Landesliga. „Klar, unser Ziel ist ein weiterer Sieg“, so die Vorgabe von VfL-Trainer Marcel Schuon.