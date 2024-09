VfL Nagold: Wer sind die Startelf-Favoriten?

1 Nico Gaiser ist mit seiner Schnelligkeit eine Option für seinen zweiten Startelf-Einsatz. Foto: Kraushaar

Wenn der VfL Nagold am Samstag bei den TSF Dornhan spielt, hat Trainer Marcel Schuon personell eine echte Qual der Wahl.









TSF Dornhan – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Seit vier Spieltagen befindet sich der VfL Nagold in der Fußball-Landesliga. Mit den Siegen in Albstadt, Harthausen und gegen den TSV Strassberg ist die Mannschaft von Trainer Marcel Schuon auf Rang drei vorgerückt. Neun Punkte stehen auf der Habenseite, 10:5 Treffer in der Torbilanz. Die verteilen sich auf Elias Bürkle (3) und Laurenziu Biemel (2), dazu trafen Frederic Fleischle, Stefan Wurm, Burak Tastan, Matthias Rauser und Perparim Halimi je einmal ins Tor.