VfL Nagold: Verbandsliga-Traum platzt in Dorfmerkingen

Laurent Bajraktari ist geknickt: Der Torwart steigt mit dem VfL Nagold nicht in die Verbandsliga auf. Foto: Eibner-Pressefoto Der VfL Nagold scheitert in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga am SV Waldhausen.







SV Waldhausen – VfL Nagold 4:2 (1:2). Der VfL Nagold ist in der ersten von drei Relegationsrunden gescheitert und wird damit nicht in die Fußball-Verbandsliga aufsteigen. In Dorfmerkingen lag das Team von Trainer Marcel Schuon gegen den SV Waldhausen durch Tore von Jan Beifuß (14.) und Johannes Fleischle (25.) nach einem 0:1-Rückstand durch Fabian Dolderer (5.) noch mit 2:1 vorne. In der zweiten Halbzeit gab der VfL das Spiel jedoch zusehends aus der Hand. „Es gab kaum noch klare Torchancen und am Ende gaben zwei individuelle Fehler den Ausschlag zum 2:4-Endstand“, erklärte Raphael Schaschko, sportlicher Leiter des VfL Nagold. Der SV Waldhausen steht damit in der zweiten Runde und trifft am 14. Juni (15.30 Uhr) auf den FC Blaubeuren oder FV Löchgau.