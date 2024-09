VfL Nagold: Überraschende Niederlage zeichnet sich früh ab

1 Der Nagolder Robin Braun (Mitte) hatte nicht nur in dieser Szene kein Glück. Foto: Kraushaar

Überraschung in der Landesliga: Der VfL Nagold liegt bereits nach 18 Minuten gegen den SV Nehren mit 0:2 hinten und verliert am Ende mit 2:4.









VfL Nagold – SV Nehren 2:4 (1:2). Kaum hatten sich der VfL Nagold und der SV Nehren bei ihrer Partie in der Fußball-Landesliga sortiert, da schepperte es auch schon in der Kiste: ein verlorener Zweikampf im Mittelfeld, drei Balkontakte – Tor für den SV Nehren. Seine Führung resultierte aus einem Fehler und einem effektiven Abschluss. Marvin Hamm hatte der Nagolder Abwehr schon in der 6. Minute gezeigt, wie es geht. Knapp zehn Minuten später verwandelte Benedikt Rammeiser einen Elfmeter nach Foulspiel an Marvin Hamm zum 0:2.