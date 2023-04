1 Der VfL Nagold (dunkle Trikots) gewann überraschend gegen die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach. Foto: Albert M. Kraushaar

Der VfL Nagold hat es nicht verlernt: Trotz 1:2-Rückstand zur Pause gewann er gegen die favorisierte TSG Hofherrnweiler/Unterrombach mit 4:3. Ein sehenswerter Treffer gelang David Weinhardt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











VfL Nagold – TSG Hofherrnweiler/Unterrombach 4:3 (1:2). Mit dem zweiten Sieg in den letzten sieben Spielen meldete sich der VfL Nagold im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga zurück. Dabei sah es gegen die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach zur Halbzeitpause noch nach einer erneuten Niederlage aus, doch der eingewechselte Laurenziu Biemel leitete mit zwei beherzten Aktionen diee Wende ein.

Viererkette neu aufgestellt

Der VfL Nagold – mit Frederic Fleischle, Gianluca Trianni, Perparim Halimi und Christos Thomaidis gleich auf vier Positionen neu aufgestellt – war im Vergleich zur ersten Halbzeit bei der SKV Rutesheim nicht wiederzuerkennen. Nach rund 20 Minuten verzeichnete die Elf von Trainer Armin Redzepagic nicht nur mehr Abschlüsse als im ganzen Spiel beim Tabellenletzten, es klappte diesmal auch mit einer frühen Führung durch Christos Thomaidis nach starker Rechtsflanke.

Chancen, die Führung auszubauen, gab es nach gut einer Viertelstunde, als die Gäste gleich zweimal das Leder vor der Linie wegschlugen. In der 19. Minute lag der Ball allerdings im VfL-Netz – doch zum Glück hatte der Unparteiische aber zuvor auf Abseits entschieden.

Die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach wurde danach immer stärker. Julian Köhnlein, der agile Benjamin Schiele und Nicolai Zahner brachten die mit Fabian Mücke (Innenverteidiger), Perparim Halimi (links) und Frederic Fleischle (rechts) neu agierende Nagolder Viererkette ordentlich in Bedrängnis. In der 23. Minute benötigte die VfL-Abwehr bei einem Kopfball an den Pfosten von Cornelius Fichtner eine Portion Glück.

In der 38. Minute reklamierte der VfL jedoch vergeblich bei einem Flachschuss von Julian Köhnlein auf Abseits. Mit dem Ausgleich kippte die Partie und kurz vor der Pause erhöhte Nicolai Zahner sogar auf 2:1 für die Gäste.

Elfmeter verwandelt

Die hatten anfänglich die zweiten Halbzeit im Griff, der permanent lautstark reklamierenden TSG-Trainer Patrick Faber war dennoch nicht zufrieden. Er schien zu ahnen, dass mit dem 2:1 der Dreier nicht in trockenen Tüchern war. Als der Redzepagic Laurenziu Biemel für Gianluca Trianni einwechselte, wurde dies in der 72. Minute zur Gewissheit. Nach einem scharfen Biemel-Schuss zeigte Schiedsrichter Mahler auf den Punkt. Christos Thomaidis verwandelte den Handelfmeter sicher vom Schütze aus gesehen rechts unten.

Der VfL Nagold bekam weiter Aufwind, der Tabellenvierte verlor zunehmend die Ordnung und leistete sich – bedingt durch ein höheres Anlaufen der Nagolder – Fehlpässe. Einer davon landete im Strafraum auf dem Kopf von Biemel und dessen Bogenlampe senkte sich zum Entsetzten der ganz in Weiß spielenden TSG am langen Pfosten ins Netz. Der VfL Nagold lag völlig überraschend in Führung – und setzte mit einem Traumtor von David Weinhardt in den Winkel (85.) nach.

Gästetrainer sieht Gelb/Rot

Die Freude hielt keine 60 Sekunden, als das Leder gleich nach Anstoß in den VfL-Strafraum kam und David Weisensee im zweiten Anlauf zum 3:4 einschieben konnte. Dabei blieb es jedoch. Eine überbordende Anfeuerung brachte TSG-Trainer Faber in der 90. Minute die Gelbe Karte ein, direkt nach dem Abpfiff folgte Gelb/Rot wegen ein paar unschönen Worten.