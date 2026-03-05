VfL Nagold: Trainer Schuon erwartet am Samstag „eine Reaktion“

Nach der überraschenden 3:4-Niederlage gegen die Spvgg Freudenstadt steht der VfL Nagold am Samstag gegen den SC Tuttlingen unter Zugzwang. Daraus macht auch Trainer Schuon keinen Hehl.
VfL Nagold – SC Tuttlingen (Samstag, 15 Uhr). Es waren für den VfL Nagold eigentlich sicher geglaubte drei Punkte gegen das Schlusslicht Spvgg Freudenstadt, doch der Aufstiegsaspirant startete überraschend mit einer 3:4-Niederlande aus der Winterpause in den zweiten Teil der Fußball-Landesliga. „Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand“, sagt VfL-Trainer Marcel Schuon vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den SC Tuttlingen und macht deutlich: „Ich erwarte von jedem einzelnen Spieler eine Reaktion. Von jedem, der in der Startelf steht, und von jedem, der eingewechselt wird.“