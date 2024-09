VfL Nagold: So soll es mit dem ersten Heimsieg klappen

1 Der VfL Nagold (hellblaue Trikots) hat nach den Siegen gegen den FC Albstadt und den TSV Harthausen Rückenwind. Foto: Kraushaar

Nach den Siegen in Albstadt und Harthausen will der VfL Nagold seine Serie in der Landesliga fortsetzen und endlich den ersten Heimsieg einfahren. Erneut wartet ein Gegner aus der früheren Staffel 4.









Link kopiert



VfL Nagold – TSV Strassberg (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem FC Albstadt (4:1) und dem TSV Harthausen/Scher (2:0) bekommt es der VfL Nagold am Samstag in der Fußball-Landesliga zum dritten Mal in Folge mit einem Gegner aus der früheren Staffel 4 zu tun. Die Zielsetzung ist klar: Nach den zwei Auswärtserfolgen will der VfL Nagold den ersten Heimsieg.