VfL Nagold: Showdown mit drei Fragezeichen

Burak Tastan musste in Tuttlingen verletzt ausgewechselt werden. Foto: Kraushaar Der VfL Nagold rechnet mit einer großen Zuschauerkulisse: An diesem Freitag kommt es zum großen Landesliga-Showdown gegen die SG Empfingen.







VfL Nagold – SG Empfingen (Freitag, 19.30 Uhr). „Jetzt haben wir unser Finale“, freute sich der Nagolder Trainer Marcel Schuon am Ende der hart umkämpften 90 Minuten im Tuttlinger Donaustadion. Mit 3:2 hatte seine Elf den überraschend zähen Wiederstand leistenden Tabellenelften SC Tuttlingen in der Fußball-Landesliga besiegt. Den Treffer zum großen Showdown an diesem Freitag im Reinhold-Fleckenstein-Stadion hatte Laurenziu Biemel mit einem Freistoß erzielt.