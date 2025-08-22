VfL Nagold: Schwarz-Schwestern holen vier Medaillen

Ein Wochenende voller Emotionen, Adrenalin und sportlicher Höchstleistungen erlebten Lya und Luna Schwarz vom VfL Nagold bei der Inline-Alpin-EM im spanischen Villablino. Vor grandiosem Publikum und in einer mitreißenden Atmosphäre sorgten die beiden Schwestern für absolute Gänsehautmomente und kehrten mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen nach Deutschland zurück. „Villablino wird für uns unvergesslich bleiben“, fassten sie die Tage voller Emotionen und Erfolge zusammen.

In bestechender Form

Zum Auftakt der EM stand der Riesenslalom auf dem Programm. Luna Schwarz zeigte sich dabei in bestechender Form und sicherte sich mit zwei souveränen Läufen den Europameistertitel. Ihre Schwester Lya hatte im ersten Durchgang mit einem Fahrfehler zu kämpfen, doch mit einer beeindruckenden Aufholjagd im zweiten Lauf kämpfte sie sich noch auf Rang sechs vor.

Tore mutig attackiert

Am zweiten Wettkampftag folgte die Entscheidung im Slalom. Luna Schwarz bewies einmal mehr Nervenstärke und war in beiden Läufen nicht zu schlagen. Sie holte ihr zweites Gold und damit den zweiten EM-Titel in Spanien. Auch Lya Schwarz zeigte sich in Topform, attackierte die Tore mutig und wurde mit Platz zwei für ihren Einsatz belohnt – ein Silber-Erfolg, der das Schwesternduo auf dem Podium vereinte.

Spektakuläres K.o.-System

Das große Highlight der Europameisterschaft bildete am Schlusstag der Parallelslalom. Im spektakulären K.o.-System, bei dem zwei Läuferinnen gleichzeitig gegeneinander antreten, bebte die Arena förmlich. Schon die Vorläufe am Vormittag boten packende Szenen, doch am Abend bei den Viertel-, Halb- und Finalläufen erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Luna Schwarz kämpfte sich bis ins Finale, musste sich dort jedoch knapp einer Spanierin geschlagen geben und holte Silber. Lya Schwarz lieferte ebenfalls ein starkes Rennen ab und belegte den vierten Platz.