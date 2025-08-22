VfL Nagold: Schwarz-Schwestern holen vier Medaillen

Zweimal Gold und zweimal Silber lautet die Ausbeute von Lya und Luna Schwarz vom VfL Nagold bei der Inline-Alpin-EM un Spanien.
Ein Wochenende voller Emotionen, Adrenalin und sportlicher Höchstleistungen erlebten Lya und Luna Schwarz vom VfL Nagold bei der Inline-Alpin-EM im spanischen Villablino. Vor grandiosem Publikum und in einer mitreißenden Atmosphäre sorgten die beiden Schwestern für absolute Gänsehautmomente und kehrten mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen nach Deutschland zurück. „Villablino wird für uns unvergesslich bleiben“, fassten sie die Tage voller Emotionen und Erfolge zusammen.