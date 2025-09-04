VfL Nagold: Schuon erwartet ein enges Spiel gegen SV Nehren

Mit dem SV Nehren kommt der aktuelle Tabellenführer der Landesliga ins Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion. VfL-Trainer Marcel Schuon will, dass er das nach Abpfiff nicht mehr ist.

VfL Nagold – SV Nehren (Samstag, 15.30 Uhr). Es läuft wieder rund für den VfL Nagold. Nicht nur wegen dem 4:1-Sieg beim SC Tuttlingen, sondern auch mit einem Blick auf das kommenden Heimspiel. Am 5. Spieltag der Fußball-Landesliga stellt sich der aktuelle Tabellenführer im Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion vor. Das nächste Highlight, denn der SV Nehren ist noch ungeschlagen und holte zwölf Punkte aus den ersten vier Spielen.

Blitztor ebnet Sieg Nach den attraktiven WFV-Pokal-Spielen, dem Auftritt der SG Empfingen und dem Bezirks-Derby gegen die Spvgg Freudenstadt dürfen sich die Fußballfans auf die aktuell beste Mannschaft der Landesliga freuen. Diesen Titel haben sich die Nehrener mit einem 3:1-Heimsieg über den bis dahin ungeschlagenen Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II redlich verdient. Vor über 200 Zuschauern hatte die TSG-Zweite durch ein Blitztor von Marhan Inan (2.) über eine halbe Stunde lang geführt. Ein Doppelschlag durch Florian Weiß (36.) und Philipp Frank (39.) wendete das Blatt. In der zweiten Halbzeit hatte sich die TSG II vergeblich um den Ausgleich bemüht, bis Goalgetter Marvin Hamm in der Schlussminuten mit seinem Tor zum 3:1-Endstand die Elf von Trainer Pedro Keppler an die Tabellenspitze schoss.

Der SV Nehren zählt – einschließlich seinem Trainer Pedro Keppler – zu den festen Bestandteilen der Landesliga. Spieler wie Benjamin Schindler, Marvin Hamm, Raphael und Fabian Nill und Benedikt Rammeiser sind in Nagold keine Unbekannten.

Ein guter Mix

„Ich erwarte ein spannendes und sehr enges Spiel. Der SV Nehren kommt mit einem guten Mix aus alten und jungen Spielern“, sagt VfL-Trainer Marcel Schuon und betont: „Die haben noch keinen Punkt abgegeben – und daran wollen wir auf jeden Fall etwas ändern.“

Nicht dabei sein kann beim VfL Nagold Niklas Watzl (Urlaub). Hinter Johannes Fleischle steht noch ein Fragezeichen. Darüber hinaus dürfte es keine Änderungen in der Nagolder Startformation geben. „Natürlich muss man die Trainingswoche komplett abwarten. Da kann sich noch eine oder zwei Positionen verändern“, erklärt Schoun. Erfreulich: Bei Chris Wolfer geht es weiter aufwärts und auf der Torhüterposition stärkte der Nagolder Coach dem jungen Luca Lauxmann den Rücken. „Ein Torhüter lebt auch vom Vertrauen des Trainers und der Mannschaft, aber natürlich, das muss sich jeder auch verdienen“, sagt Schuon.