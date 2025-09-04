VfL Nagold: Schuon erwartet ein enges Spiel gegen SV Nehren

Mit dem SV Nehren kommt der aktuelle Tabellenführer der Landesliga ins Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion. VfL-Trainer Marcel Schuon will, dass er das nach Abpfiff nicht mehr ist.
VfL Nagold – SV Nehren (Samstag, 15.30 Uhr). Es läuft wieder rund für den VfL Nagold. Nicht nur wegen dem 4:1-Sieg beim SC Tuttlingen, sondern auch mit einem Blick auf das kommenden Heimspiel. Am 5. Spieltag der Fußball-Landesliga stellt sich der aktuelle Tabellenführer im Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion vor. Das nächste Highlight, denn der SV Nehren ist noch ungeschlagen und holte zwölf Punkte aus den ersten vier Spielen.